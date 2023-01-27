В России предложили создать «каталог одобренных онлайн-игр»

Аппарат Правительства направил в адрес органов власти, среди которых Генпрокуратура, Минцифры, и Минпросвещения, решение комиссии совета законодателей по информационной политике при парламенте. В нем предлагается ряд идей по защите детей от «негативного влияния компьютерных игр». В частности, в письме директора департамента информационных технологий Правительства Евгения Комара тем же адресатам предлагается оценить идею по созданию «каталога одобренных онлайн-игр», сообщает «Ъ».

Правительство по рекомендации комиссии должно рассмотреть идею проверки кода видеоигр на «вредоносные программы и запрещенный контент»; возложить эту работу предлагается на Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ).

Ведомства должны дать отзывы до 10 февраля. В разосланном решении комиссии предлагается создать реестр запрещенных игр и список одобренных; обязать разработчиков онлайн-игр ввести вход в них «через российские системы идентификации и аутентификации»; включить российские системы родительского контроля в перечень программ, обязательных к предустановке на «компьютерное оборудование».

В комиссии считают, что в популярных видеоиграх применяются «скрытые вставки» и «способы распространения информации, воздействующие на сознание и подсознание». Правительство по рекомендации комиссии должно рассмотреть предложение о проверке кода видеоигр на «вредоносные программы и запрещенный «контент». Этой работой, по замыслу законодателей, должен заняться Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

Составление черных и белых списков игр — тупиковый путь, уверен глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев. «Об этом можно судить по опыту китайских властей, которые за несколько лет жесткой цензуры своими руками уничтожили собственный рынок»,— полагает он.

Одной из причин падения, пишет SCMP со ссылкой на отчет CNG, стал чрезмерно жесткий контроль регуляторов за контентом. Сейчас Китай ослабил меры.

Если инициатива о реестре запрещенных видеоигр примет форму закона, а санкции будут включать уголовное преследование, официальная дистрибуция таких игр остановится, отмечает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов: «Это, скорее всего, не повлияет на саму доступность таких игр: если их нельзя будет приобрести официально, то наверняка получится скачать с торрента».