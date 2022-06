WikiLeaks обжалует экстрадицию Ассанжа в США

Глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Она добавила, что Ассанж сохраняет право на подачу апелляции по решению об экстрадиции в течение двух недель.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy

