WikiLeaks обжалует экстрадицию Ассанжа в США

Глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Она добавила, что Ассанж сохраняет право на подачу апелляции по решению об экстрадиции в течение двух недель.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7 — WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022

«17 июня, после рассмотрения как Магистратским судом, так и Высоким судом, было принято решение об экстрадиции г-на Джулиана Ассанжа в США. Мистер Ассанж сохраняет за собой обычное 14-дневное право на апелляцию», — цитирует главу Пател Reuters.

Издание пояснило, что Ассанж может подать апелляцию в Высокий суд Лондона или попытаться передать свое дело в Верховный суд Великобритании. Однако если апелляцию отклонят, Ассанжа должны будут экстрадировать в течение 28 дней.

WikiLeaks сообщает, что защита обжалует это решение и подаст апелляцию в Высокий суд Лондона.

В апреле суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Тогда сообщалось, что окончательное решение примет глава МВД.



В январе прошлого года британский судья отклонил запрос Вашингтона об экстрадиции Ассанжа, постановив, что такой шаг будет «репрессивным», учитывая состояние его психического здоровья. Американская сторона обвиняет его в шпионаже и раскрытии секретной информации, в том числе в публикации писем со взломанных серверов Демократической партии на портале WikiLeaks. Проект публиковал сверхсекретные материалы, полученные от анонимных источников, включая документы Пентагона о ходе войны в Ираке и Афганистане.



Международная федерация журналистов (IFJ) 10 декабря выступила против решения Высокого суда в Лондоне, который ранее разрешил экстрадицию. IFJ также призвала президента США Джо Байдена прекратить политически мотивированное преследование, сняв с Ассанжа все обвинения.