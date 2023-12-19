«Викимедиа РУ» объявила о закрытии

Исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский на форуме организации сообщил о том, что его увольняют из МГУ после почти 25 лет работы доцентом на факультете психологии. Причиной этому стала поступившая в деканат информация о признании его в ближайшую пятницу иностранным агентом. В связи с этим было проведено общее собрание «Викимедиа РУ», на котором он рассказал эту историю:

«Общим решением было закрыть организацию. Процесс ликвидации продлится несколько месяцев. Надеюсь, что больше никто не пострадает. Такие дела».

Козловский отмечает, что закрытие сообщества не означает закрытия и самой «Википедии». Если её не заблокируют в РФ, то она продолжит работать — энтузиасты, пишущие статьи, есть.

На эти новости успели отреагировать как противники цензуры в Рунете, так и те, кто прилагает максимум усилий для её усиления.



Издатель Владимир Харитонов в своём Telegram-канале написал:

«Если вдруг кто не знает, Стас — автор первой статьи в Википедии на русском языке, создатель «Викимедиа РУ», которая многие годы поддерживало сообщество авторов и редакторов русской Википедии. Он всячески старался либерализовать российские законы по авторскому праву. И кое-что удавалось — статья о свободной лицензии в 4-й части ГК РФ — его заслуга. Он мой друг и коллега и просто очень хороший человек.

Жуть».

В свою очередь, депутат Госдумы и автор множества законов и поправок, жёстко регулирующих онлайн, Антон Горелкин считает, что закрытие «Викимедиа РУ» на русскую «Википедию» не повлияет:

«Ресурс будет продолжать участие в информационной войне, пока перед Wikimedia Foundation ставится такая задача. Поэтому важно, чтобы у всех граждан России было четкое понимание, что никакая это не «свободная энциклопедия», а оружие пропаганды, которое действует в плотной связке с другими западными цифровыми платформами. И, к сожалению, продолжает рассматриваться как валидный источник информации некоторыми отечественными площадками».

В 2020 году «Роскомсвобода» взяла у Станислава Козловского большое интервью, в котором рассказал о том, как в начале 2000-х годов заинтересовался «Википедией» — в ней тогда совсем не было статей на русском, и он решил развивать её в этом направлении, став одним из авторов.



По его словам, для «Русской Википедии» пишут всего 10-12 тысяч энтузиастов, при этом читают его около 100 миллионов человек в месяц. Вики-сообщество было одним из тех, кто первым выступил против принятия закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», считающийся началом интернет-цензуры в России.



«Русская Википедия» регулярно получала и получает уведомления от Роскомнадзора, но ни одна из статей, по словам Козловского не была удалена. При этом энциклопедию до сего момента не блокировали. Козловский считает, что закон о блокировках и реестре запрещённой информации, принятый в 2012 году, вообще нужно отменить, поскольку:

«Специальное регулирование интернета не нужно. Не важно, совершается преступление офлайн или онлайн. Какая разница, как продают наркотики, где помещают объявления? Или доводят до самоубийства — по телефону или в мессенджерах?



Надо находить виновных, бороться с преступностью, а не с информацией. Представьте, если были бы законы, регулирующие, что можно говорить, а что нельзя по телефону?»

«Роскомсвобода» выражает свою поддержку фонду «Викимедиа РУ», сообществу википедистов в целом, а также лично Станиславу Козловскому. Мы знаем его как отличного эксперта в своей области, евангелиста продвижения свободных лицензий и открытого доступа к науке и знаниям. Считаем оказываемое на Станислава и «Википедию» давление недопустимым, направленным на дальнейшее усиление цензуры и преследование «инакомыслящих», закрывающее гражданам России доступ к свободным знаниям.