Wikimedia получила 15 запросов от России на изменение контента

Wikimedia Foundation опубликовала отчёт о прозрачности за второе полугодие 2022 года. Организация подсчитала число запросов на изменение и удаление контента (282) и на информацию о пользователях (29).

Ни один из них Wikimedia Foundation не удовлетворила.

Разбивка по странам показала, что относительно контента из России и Великобритании поступило по 15 запросов, из Франции — 20, из Германии — 23, из США — 35.

Согласно статистике по проектам, к русскоязычной «Википедии» относились 8 запросов (к примеру, к немецкоязычной — 21, «Викискладу» — 45, англоязычной «Википедии» — 84). Сами пользователи по всему миру отправили 13 запросов на удаление определённой информации, пытаясь воспользоваться правом на забвение.

В первой половине 2022 года из России поступило 16 запросов, из них 15 касались русскоязычной «Википедии».

На пользовательские данные из России и Германии поступило по 2 запроса, из США, Великобритании и Японии — по 3, из Японии — 7.

«По сравнению с другими компаниями, мы получили относительно мало запросов и удовлетворили относительно небольшой процент из них», — прокомментировала организация, проиллюстрировав заявление схемой:

Источник: Wikimedia Foundation

Из-за несоответствия дат выпуска в разных организациях данные за период, охватываемый текущим отчётом, были недоступны, поэтому фонд привёл сравнительные данные за январь — июнь 2022 года

17 из 29 запросов на информацию о пользователях фонду являлись запросами неправительственных организаций, 11 — неофициальными запросами правительства, ещё 1 был связан с постановлением международного суда.

Ни один из них Wikimedia Foundation также не удовлетворила.

При этом она добровольно раскрыла информацию в 18 других случаях (при отсутствии запроса на это).

Организация самостоятельно делает это в двух ситуациях:

– при непосредственной угрозе жизни и здоровью человека;

– при заявлении о таких вещах, как самоубийство или взрыв бомбы.

«Мы серьёзно относимся к этим заявлениям и оцениваем каждое из них индивидуально, при необходимости связываясь с правоохранительными органами, чтобы помочь решить проблему. Мы называем это “добровольным раскрытием”», — говорится на сайте организации.

Кроме того, фонд отчитался о соблюдении закона об авторском праве в цифровую эпоху.

Закон об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) требует от Wikimedia удаления контента, нарушающего авторские права, при соответствующем запросе на это.

Источник: Wikimedia Foundation

Организация получила 26 таких запросов и удовлетворила один из них. Данный запрос касался немецкого перевода «широко известного романа 1945 года», который был ошибочно помечен как принадлежащий общественному достоянию и потом ошибочно загружен на «Викисклад». После проверки юридическим отделом перевод романа был удалён из хранилища.

«Мы удаляем контент, предположительно нарушающий авторские права, только тогда, когда считаем, что запрос обоснован и наши действия по удалению прозрачны. Если мы считаем запрос необоснованным, мы надлежащим образом отклоняем его», — пояснили в Wikimedia Foundation.