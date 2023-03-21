Российские экологи попросили Путина отменить статус иноагента для WWF

Большинство российских природоохранных и экологических организаций отправили письмо Владимиру Путину с просьбой отменить признание Всемирного фонда природы (WWF) иностранным агентом. Такое письмо подписали 62 организации.

Под обращением поставили свою подпись Ассоциация журналистов-экологов Союза журналистов России, Российский социально-экологический союз, Центр охраны дикой природы, Союз поддержки и развития заповедного дела "Заповедная Страна", "Совет Гринпис" и многие другие.

Составители письма посчитали решение Минюста «крайне ошибочным, несправедливым и необоснованным». Экологи считают, что признание WWF пагубно отразится на сохранении российской природы. Они также отметили, что деятельность фонда по сохранению биологического разнообразия в России не относится к политической:

«Решение о внесении организации в реестр иностранных агентов (как и тенденция массового внесения в реестр других независимых российских экологических организаций) противоречит российскому законодательству, согласно которому деятельность в области защиты растительного и животного мира и благотворительная деятельность не относятся к политической».

По мнению экологов, решение Минюста ослабляет деятельность WWF, который сотрудничал с властями, чтобы добиться от них решения по сохранению природы. Признание WWF иноагентом – «удар для всего природоохранного сообщества России». Среди сотрудников фонда есть Нобелевский лауреат мира 2007 года в составе международной группы ученых-климатологов а также кандидаты наук, кавалеры Ордена Почета и заслуженные российские экологи.



В реестр иноагентов фонд попал в начале марта. По словам представителей Минюста, организация получала денежную поддержку от иностранных источников, а сотрудники фонда «пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов».

Фонд, в свою очередь, выразил несогласие с полученным статусом и пообещал оспорить это в суде.

Весной прошлого года Российское экологическое сообщество, которое объединяет экологов, представителей бизнеса и органов власти, потребовало Минюст проверить WWF, а также Greenpeace на соответствие статусу иноагента. В обращении к Минюсту сотрудники РЭО пожаловались, что эти организации создают «негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».