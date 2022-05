Xiaomi хочет запретить доступ к APK-файлам, сохранённым на устройстве

Инженерами Xiaomi был представлен патч для AOSP (Android Open Source Project), который будет блокировать для пользователей возможность прочитывать и обмениваться APK-файлами, созранёнными на устройстве.

Об этом сообщил старший редактор Esper Мишаал Рахман, добавив, что причиной такого решения называется желание защитить фирменные разработки.

A Xiaomi engineer submitted a patch to AOSP that would add an SELinux policy blocking the shell user from grabbing APK data files because they "may include some private resources."😬https://t.co/jnDRHIjEx7