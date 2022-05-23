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23 May 2022

Xiaomi хочет запретить доступ к APK-файлам, сохранённым на устройстве

Это лишит исследователей и энтузиастов возможности прочитывать и обмениваться такими файлами (например, в целях проверки безопасности), но в Google утверждают, что такой запрет можно обойти.

Инженерами Xiaomi был представлен патч для AOSP (Android Open Source Project), который будет блокировать для пользователей возможность прочитывать и обмениваться APK-файлами, созранёнными на устройстве.

Об этом сообщил старший редактор Esper Мишаал Рахман, добавив, что причиной такого решения называется желание защитить фирменные разработки.

 

 

Вместо этого разработчик Xiaomi предлагает, чтобы приложения были доступны только в Google Play или другом надёжном магазине приложений.

Google отнёсся скептически к этому решению. Сотрудник американского IT-гиганта указал на недостаток в предложении инженера Xiaomi: ограничения по просмотру и обмену APK-файлами будут работать только в обычной («пользовательской») сборке Android. В такой ситуации, утверждает сотрудник Google, энтузиасты просто установят отладочную сборку Android и продолжат извлекать APK в обычном режиме. Google выступает против метода защиты Xiaomi, поскольку он на самом деле ничего не защитит.

По словам технического специалиста «Роскомсвободы» Вадима Мисбах-Соловьёва, обычные пользователи после внесённых инженерами Xiaomi изменений ничего бы не заметили, но неудобства испытали бы исследователи, которые работатют с APK-файлами. Например, многие из них делают это в целях проверки безопасности той или иной программы.

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