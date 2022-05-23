Xiaomi хочет запретить доступ к APK-файлам, сохранённым на устройстве

Инженерами Xiaomi был представлен патч для AOSP (Android Open Source Project), который будет блокировать для пользователей возможность прочитывать и обмениваться APK-файлами, созранёнными на устройстве.

Об этом сообщил старший редактор Esper Мишаал Рахман, добавив, что причиной такого решения называется желание защитить фирменные разработки.

A Xiaomi engineer submitted a patch to AOSP that would add an SELinux policy blocking the shell user from grabbing APK data files because they "may include some private resources."😬https://t.co/jnDRHIjEx7 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 20, 2022

Вместо этого разработчик Xiaomi предлагает, чтобы приложения были доступны только в Google Play или другом надёжном магазине приложений.

Google отнёсся скептически к этому решению. Сотрудник американского IT-гиганта указал на недостаток в предложении инженера Xiaomi: ограничения по просмотру и обмену APK-файлами будут работать только в обычной («пользовательской») сборке Android. В такой ситуации, утверждает сотрудник Google, энтузиасты просто установят отладочную сборку Android и продолжат извлекать APK в обычном режиме. Google выступает против метода защиты Xiaomi, поскольку он на самом деле ничего не защитит.

По словам технического специалиста «Роскомсвободы» Вадима Мисбах-Соловьёва, обычные пользователи после внесённых инженерами Xiaomi изменений ничего бы не заметили, но неудобства испытали бы исследователи, которые работатют с APK-файлами. Например, многие из них делают это в целях проверки безопасности той или иной программы.