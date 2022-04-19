Исходный код Yandex Database выложен в открытый доступ

Российская компания «Яндекс» разместила в открытом доступе исходный код системы управления базами данных YDB (Yandex Database), которая позволяет создавать масштабируемые отказоустойчивые сервисы, способные выдерживать большую операционную нагрузку.



Код предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0. Развернуть YDB можно как на собственных, так и на сторонних серверах.

YDB решает задачи в одной из самых критичных областей — позволяет создавать интерактивные приложения, которые можно быстро масштабировать по нагрузке и по объёму данных.

Мы разрабатывали её, исходя из ключевых требований к сервисам Яндекса. Во-первых, это катастрофоустойчивость, то есть возможность продолжить работу без деградации при отключении одного из дата-центров. Во-вторых, это масштабируемость на десятки тысяч серверов на чтение и на запись. В-третьих, это строгая консистентность данных.

«YDB способна обрабатывать миллионы запросов в секунду и сохраняет работоспособность в случае выхода из строя сервера или даже целого дата-центра. Это обеспечивает стабильность созданных на ее основе продуктов», — пояснили в пресс-службе компании.



«Яндекс» использует YDB больше пяти лет — проекты там размещают команды «Алисы», «Такси», «Маркета», «Метрики» и других сервисов (в настоящее время в системе почти 500 проектов).



По словам гендиректора Yandex Cloud Алексея Башкеева, публикуя код YDB, компания «следует принципам открытости» и делится наработками, на которые потратила почти десять лет.



В открытом доступе от «Яндекса» также находится библиотека машинного обучения CatBoost, которая используется в «Поиске» и других сервисах компании. В 2016 году был также опубликован исходный код ClickHouse — аналитической системы управления базами данных.