Суд впервые взыскал с «Яндекс.Еды» компенсацию в пользу наших заявителей

8 ноября Замоскворецкий районный суд Москвы частично удовлетворил иски пользователей сервиса «Яндекс.Еда», чьи персональные данные (ПД) оказались в интернете после масштабной февральской утечки. В частности, первым 13 заявителям присудили компенсацию в размере 5000 рублей каждому.

«Назвать это победой, конечно, крайне сложно», — заявил глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Иски ещё семерых пользователей были отклонены. Все 20 дел рассматривались отдельно. Мотивированное решение по делу не готово, поэтому точные причины отказа пока неизвестны. Помимо этого Мосгорсуд подтвердил отказ районного суда допустить в дело ещё 728 заявителей, которые присоединялись к иску позднее.

«Ни нам, ни представителям «Яндекса» непонятно, на каком основании были удовлетворения и отказы, а также почему размер компенсации — 5000 рублей», — прокомментировал решение суда юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко, представлюящий интересы пользователей («Яндекс» просил 1000 руб., «Роскомсвобода» — 100 000 руб. — прим. ред.).

Напомним, 14 апреля 2022 года «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» подали коллективный иск, чтобы привлечь «Яндекс.Еду» к ответственности за утечку. Мы просим:

1) признать незаконными действия «Яндекс.Еды» и «Яндекса», которые не приняли необходимых и достаточных мер для обеспечения конфиденциальности ПД истцов;

2) обязать «Яндекс.Еду» и «Яндекс» отчитаться о принятых мерах по обеспечению сохранности ПД после произошедшей утечки;

3) взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей в пользу каждого из истцов.

«Пока в России не будет выстроена нормальная система защиты приватности граждан, не стоит рассчитывать на то, что хоть что-то поменяется, — написал Дарбинян. — Другие компании, которые также потекли в этом году, глядя на наказание «Яндекса», придут к выводу, что можно ничего и не менять в собственных процессах, ведь, даже если нарушение будет доказано, компания заплатит за это сущие копейки. Я убеждён, что самой эффективной формой ответственности является гражданско-правовая, когда компания платит миллионы пользователям за то, что подвела их доверие. <...> Мы намерены поменять практику, а значит будем обжаловать все вынесенные по делу решения, и добиваться куда более высокой компенсации в отношении всех обратившихся».

По мнению Дарбиняна, для того чтобы изменить систему, не нужно даже менять законодательство. Сейчас наши юристы ждут мотивировочное решение для его обжалования и думают, как защитить остальных пострадавших.