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28 December 2023

В Латвии заблокировали связанные с «Яндексом» сайты

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Закон, принятый в стране в марте 2022 года, позволяет ограничивать доступ к ресурсам в целях национальной безопасности страны.

На территории Латвии закрыли доступ к сайтам, связанным с компанией «Яндекс». Кроме того, будет заблокирован доступ и конкретно к «Яндекс Музыке». Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии. 

Закон, принятый в Латвии в марте 2022 года, позволяет ограничивать доступ к сайтам, распространяющим контент, который, по мнению совета, несёт угрозу общественному порядку и национальной безопасности страны. 

Через месяц после принятия закона, 7 апреля 2022 года совет заблокировал доступ к 16 российским интернет-ресурсам, в их числе уже был yandex.ru, а также там оказались mail.ru, сайты Кремля, «Московского комсомольца», «Первого канала», «Ведомостей», РЕН ТВ, Госдумы, «Интерфакса» и РБК. 

Тогда «Яндекс» не согласился с решением и подал апелляцию в латвийский суд. Рассмотрение заявления состоится 29 февраля 2024 года. Сегодняшнее решение совета в компании не комментируют. 

Блокировка сайтов Латвия Яндекс Музыка Yandex

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