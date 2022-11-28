«Образовательные технологии Яндекса» привлекли за нарушения в области обработки ПД

Роскомнадзор привлёк к ответственности «Образовательные технологии Яндекса» за нарушения закона в области персональных данных (ПД). Соответствующий административный протокол зарегистрировал Мировой суд Хамовнического района Москвы. Организации вменяется нарушение ч.1 ст.13.11 КоАП РФ (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных).

«По этой административной статье операторы привлекаются по широкому кругу оснований. Этот может быть и отсутствие или неправильный выбор правовых оснований для обработки ПД или не соответствие видов (или категорий) обрабатываемых ПД заявленным целям, или нарушения в области документов, касающихся оснований обработки. Примером последнего может быть отсутствие всей необходимой в согласии на обработку ПД информации», — рассуждает юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин.

В пресс-службе самой компании заявили, что извещения о рассмотрении дела судом не получали, и напомнили о факте доступа к данным пользоваталей платформы:

«В июне 2022 года был зафиксирован факт несанкционированного доступа злоумышленников к данным пользователей Яндекс.Практикума. С того момента, на основе внутреннего расследования мы провели детальный аудит систем безопасности и ужесточили политику хранения данных в сервисе. Важно учесть, что из-за этого инцидента никакие платёжные данные или пароли наших пользователей не были скомпрометированы».

АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» была создана в апреле 2014 г. в Москве. Её единственным учредителем является «Яндекс». Компания занимается разработкой программ дополнительного профессионального образования. В частности, к «Образовательным технологиях Яндекса» относится сервис онлайн-образования «Яндекс Практикум». В июне 2022 года в Сети появилась информация об утечке персональных данных части пользователей платформы.