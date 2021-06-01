«Яндекс» позволил пользователям удалять свои данные

«Яндекс» позволит пользователям запрашивать информацию, которую накопили о них сервисы компании, и попросить удалить эти данные. На подготовку архива потребуется несколько дней.

«Данные о пользователях, их интересах и действиях — лайках и дизлайках, отзывах, поездках и так далее — помогают нам делать удобные и персонализированные сервисы. «Яндекс» бережно хранит и надежно защищает эту информацию. При этом мы — за прозрачность: у человека должна быть возможность проверить, что «Яндекс» знает о нем, и распорядиться этими данными по своему усмотрению», — заявил директор «Яндекса» по защите данных Иван Черевко.

Архив включает информацию из более чем 50 сервисов «Яндекса». Удалить данные сейчас можно из «Алисы», «Яндекс.Музыки», «Яндекс.Карт», «Яндекс.Почты», «Яндекс.Диска», «Яндекс.Дзена», «Яндекс.Переводчика», «Яндекс.Погоды», «Яндекс.Мессенджера», «Яндекс.Бизнеса» и «Яндекс.Станции». До конца года в список войдут все основные сервисы компании.

Большая часть данных стирается с серверов в течение суток, сообщает «Яндекс».

«Если в качестве доказательства пользователям достаточно «честного слова» «Яндекса» о том, что он действительно удалит эти данные (в противномслучае рискуя репутацией), то пользователи могут верить компании. Конечно, без технических подробностей доверять нельзя никому, но проверить внутреннюю «кухню» мы всё равно не можем», — говорит технический специалист «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв.

Сведения, которые по закону нужно хранить определённое время, компания перестанет обрабатывать сразу после поступления запроса и удалит, когда истечёт установленный срок. Такие требования распространяются на любой опубликованный контент и на сообщения пользователя. Например, переписка из «Почты» или «Мессенджера» будет уничтожена через полгода после удаления в сервисе, а информация о факте отправления сообщений — через год.

Находясь в списке ОРИ, «Яндекс» обязан хранить следующие сведения.

Информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видеосообщений или иных электронных сообщений пользователей и информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Текстовые сообщения пользователей, голосовую информацию, изображения, звуки, видеосообщения и иные электронные сообщения до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.

Информацию, ставшую частью сервиса (например, правки и панорамы в «Яндекс.Картах»), нельзя убрать полностью. Однако «Яндекс» сотрёт данные о том, кто их добавил, уверяют в компании. При этом после удаления архива некоторые возможности сервисов станут недоступны, отмечают. К примеру, рекомендации «Яндекс.Музыки» без информации об истории прослушиваний, а также о лайках и дизлайках будут неточными.

Автор Digital rating «Роскомсвободы» Анна Карнаухова считает, что нововведение «Яндекса» может быть связано с нашим исследованием. Напомним, компания находится на второй строчке Рейтинга соблюдения цифровых прав популярными веб-сервисами Рунета.

«Мы неоднократно замечали положительное влияние нашего исследования на сервисы, — говорит Карнаухова. Появление функции получения архива данных пользователей Яндекс несомненно является положительным изменением. По результатам Рейтинга в 2021 «ВКонтакте» был единственным сервисом, который предоставляет возможность пользователям получить архив их данных. Если данная опция будет успешно работать, то это добавит сервису балл в нашем следующем рейтинге и, возможно, повлияет и на место в рейтинге».