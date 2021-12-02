«Яндекс» исключит из поиска видеохостинги, не подписавшие антипиратский меморандум

«Поиск „Яндекса“ по видео меняет правила работы с партнёрами для борьбы с пиратством», — сообщил российский IT-гигант в своём блоге. По новым условиям, с начала 2022 года «Яндекс.Видео» будет индексировать только видео от хостингов, с которыми у компании есть соглашения о борьбе с пиратством. Сейчас их подписали Rutube и НТВ, в процессе подписания — Megogo и «Москва 24».

Согласно документу, подписанному правообладателями и поисковиками 1 ноября 2018 года, компания обязана удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы во внесудебном порядке. С тех пор поисковик уже удалил более 24 млн ссылок на контент, сообщил «Ъ».

На данный момент «Яндекс.Видео» в результатах поиска показывает около 30 видеоплееров других сайтов. По итогам 2020 года крупнейшими по просмотрам сторонними видеоплеерами стали YouTube, Rutube, «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru.



В «VK Видео» не намерены заключать соглашение с «Яндексом» и работают над тем, чтобы открыть доступ к видеоконтенту «без помощи поисковых систем». В компаниии сообщили, что после запуска объединенной платформы «VK Видео» в течение последней недели фиксировали кратное снижение просмотров видео из поисковой системы «Яндекса».



В ivi планируют подписать соглашение, там считают, что эта мера позволит убрать из индексации сайты с нелегальным контентом. «Мы надеемся, что отображение в "Яндекс.Видео" собственных сервисов поисковика не будет дискриминировать платформы партнеров, как происходило с "колдунщиками"», — добавили в компании.



Меняя политику таким образом, «Яндекс» создает риски повторения ситуации с «колдунщиками» и очередного витка противостояния с ФАС, отметил управляющий партнер компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. В теории конкуренты могут указать на то, что компания навязывает заключение соглашения, с положениями которого они могут быть не согласны.