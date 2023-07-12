«Яндекс» удалил около 150 тысяч ссылок по требованию РКН во второй половине 2022 года

С июля по декабрь 2022 года компания «Яндекс» по требованию Роскомнадзора удалила из поиска 149 364 ссылки. Как следует из информации на сайте, сылки удаляются автоматически, как только попадают в реестр.

Кроме того, по требованию надзорного органа «Яндекс» удаляет запрещённый контент со своих серверов, например, из «Яндекс Кью» или «Яндекс Музыки», а также изображения, турбо-страницы, сохранённые копии страниц и т.п.

Источник: «Яндекс»

За полгода компания также получила 24 198 запросов на раскрытие данных о пользователях. Из них доля отказов составила 20% (4 975). Больше всего запросов пришлось на сервис такси (13 871, из них отказов — 2697, 18%), почты (5 435, отказов — 1 094, 20%) и доставки еды (2 350, отказов — 416, 17%).

Источник: «Яндекс»

С января по июль 2022 года число запросов составило 22 110 (отказов — 4 794, 21%). В 2021 года совокупно — 40 549, из них отказов — 8 723 (22%).

«Законы стран, в которых работает Яндекс, позволяют государственным органам запрашивать определённые данные и сведения о пользователях Яндекса. Например, в России законы «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие нормативные акты определяют, на каком основании и какие данные могут запросить государственные органы и в какие сроки необходимо предоставить ответ», — говорится на сайте «Яндекса».

От самих пользователей компания получила 130 377 запросов на удаление и 680 запросов — на скачивание сведений о них. Скачать архив с информацией, которую накопили разные сервисы «Яндекса», и удалить свои данные из некоторых из них, можно с июня 2021 года.

По закону «о праве на забвение» во втором полугодии компания получила запросы на удаление по 4 494 ссылкам, из них доля отказов составила 65 % (2 936).

Источник: «Яндекс»

В первом пологудии показатель составил 3 436 (отказов — 2 188, 64%). В 2021 году совокупно — 10 229 (отказов — 5 651, 55%).

«В статистике представлено число полученных Яндексом ссылок с каждым из трёх обоснований — неактуальность, недостоверность и нарушение закона, — а также количество и доля отказов. Некоторые ссылки могут иметь больше одного обоснования и учитываться несколько раз, поэтому суммировать число ссылок с разными обоснованиями нельзя. В статистике учитываются только обращения, отправленные в электронном виде, и не учитываются некорректно заполненные заявления», — пояснил «Яндекс».

Наконец, с июля по конец декабря 2022 года компания удалила из поиска 17 395 069 ссылок по запросам правообладателей.