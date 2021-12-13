«Яндекс» подпишет с правообладателями новый антипиратский меморандум

До конца года интернет-компании и правообладатели подпишут новую версию антипиратского меморандума. К такому решению стороны пришли в ходе совещания, которое состоялось в Роскомнадзоре в первой половине декабря текущего года, рассказали «Ведомостям» его участники – подписанты действующего меморандума.

Как рассказал президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Дёмин, в обновлённой версии меморандума появится мера по удалению пиратских «сайтов-рецидивистов». Домен будут удалять из поисковой выдачи, если число ссылок с нелегальным контентом на нём превысит сто штук.



Одними из возможных сайтов с пиратским контентом, которые могут исключить из поисковой выдачи «Яндекса», стали Lostfilm, Kinogo, Filmix, lordfilm. Они «выжили» после массового удаления крупнейших ресурсов с нелегальным контентом в 2015 году благодаря регулярной смене доменного имени.



В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что такая мера позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство. В компании надеются, что это приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.

Также в меморандуме появятся меры борьбы с «доменными склейками», они обсуждаются. Склейки позволяют пиратам после удаления ссылки из выдачи возвращаться на те же поисковые позиции, с которых они были удалены.

Санкции не будут распространять на легальные площадки, например, сайты органов власти, СМИ, соцсети, видеосервисы, включенные в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора, и другие. Если там найдут пиратские материалы, они смогут представлять свои интересы в суде.

Правообладатели и крупнейшие российские интернет-компании подписали антипиратский меморандум в 2018 году. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом. Ведением списка занимается Роскомнадзор, он же выступает как посредник в переговорах участников соглашения. За время действия меморандума из поисковой выдачи удалили около 31 миллиона ссылок на сайты с пиратским контентом.