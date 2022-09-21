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21 сентября 2022

Популярное ярославское издание «Ярновости» внесено в реестр по слежке

Это достаточно авторитетное региональное СМИ, на которое часто ссылаются федеральные и международные новостные ресурсы.

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) внесено крупное ярославское издание «Ярновости»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109750

 

 

«На сегодняшний день клиентами и партнерами  ИА «ЯРНОВОСТИ» являются предприятия «Группы ГАЗ» дивизионов «Силовые агрегаты» и «Русские автобусы», администрации ряда муниципальных образований Ярославской области, ряд Банков, член Совета Федерации Анатолий Лисицын, депутаты Ярославской областной Думы, муниципалитета города Ярославля», – сообщается на сайте «Ярновостей».

Напомним, федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ («пакет Яровой»), ещё и предоставлять силовикам всё содержимое их переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий.

В реестр ОРИ Роскомнадзор вносит интернет-ресурсы по представлению ФСБ. В данный момент реестр насчитывает 341 запись, но многие из его участников уже вынесены оттуда, либо перевнесены, например, как «Яндекс.Дзен» или «Гуранка». С нового года в организаторы распространения информации было записано более двух десятков интернет-ресурсов, большинство из которых — региональные издания самого разного уровня цитируемости и популярности.

Роскомнадзор ФСБ 374-ФЗ 97-ФЗ организатор распространения информации Ярославль

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