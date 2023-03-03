Владельцев технологических сетей связи обязали хранить данные три года

Депутаты Госдумы приняли закон, который обязывает владельцев технологических сетей связи с номерами автономной системы хранить данные пользователей в течение трех лет. Закон также обязывает их предоставлять информацию по запросу правоохранительным органам.



Согласно закону, владельцы сетей должны в течение трех лет хранить голосовую информацию, текстовые сообщения, изображения, звуки, видео или другие сообщения. Кроме этого, операторы обязаны сохранять в течение трех лет факты о передаче такой информации.



Правоохранительные органы смогут запрашивать эту информацию для оперативно-разыскной деятельности или для обеспечения безопасности России.

Законопроект №1154099-7 «О внесении изменений в статью 56-2 Федерального закона „О связи“» в апреле 2021 года в Госдуму внесло Правительство. В первом чтении он был принят в ноябре того же года, затем отложен более чем на год, и в феврале уже текущего года его реанимировали. Принятие во втором и третьем чтении состоялось уже в марте 2023 года.

По словам одного из юристов «Роскомсвободы», в жизни простых пользователей ничего не изменится. «Система легистов, у которых право всё то, что записано в законе, поэтому каждый чих должен быть прописан в тексте. Большой брат уже давно пустил везде щупальца», – подытоживает он.

«Речь идет про владельцев автономных систем и сетей адресов (LIR), которые не являются конечными операторами связи и платформами, – в свою очередь, поясняет глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. – Если раньше, когда был принят «пакет Яровой», такие данные сохраняли и передавали силовикам операторы связи в отношении конечных пользователей, то сейчас речь уже идёт про передачу данных сотрудников компаний, внутренние сети и взаимодействие в них».

Также, по его словам:

«Если говорить о пользователях, то они уже привыкли к тому, что у государства есть все права, а у них только обязанности. Расширение полномочий по ничем и никем не контролируемой слежке приведёт к усилению репрессивных законов, от которых многие уже и так бегут. После вступления в силу очередных поправок, полагаю, что многие пользователи будут либо бежать от своих компаний, которые начнут согласование с ФСБ дополнений к СОРМу, либо бежать из страны, где их права уже никто не может защитить».