Производителей гаджетов обяжут дать возможность «явного» отказа от российского ПО

В России действует норма об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны, продаваемые в стране. Теперь хотят внести правки в этот закон и заставить производителей гаджетов давать возможность выбора поисковика и брать «явный» отказ от установки российских программ.

Правительство планирует внести с 1 марта 2022-го ряд изменений в постановление №1867, которые на ближайшем заседании должна рассмотреть Подкомиссия по административной реформе аппарата кабмина. Собеседник РБК, близкий к Правительству, подтвердил намеченное заседание и его повестку.

По ним производитель должен будет обязательно показывать пользователю отдельное окно выбора поисковой системы и при первом запуске устройства давать возможность «явно» отказаться от установки российских приложений.



Отмечается, что экспертам неясно, что значит «явном виде». Скорее всего, потребуются технические доработки устройств.



Среди других предложений, как следует из проекта:

включить в перечень программ для предустановки приложения для чтения электронных книг;

предустановленные приложения должны быть представлены на экране устройства в том же виде (с равным или меньшие количеством действий для запуска и использования), что и приложения того же класса, правообладателями которых являются производитель устройства, разработчик его операционной системы или аффилированные с ними лица;

должна появиться возможность удаления предустановленных программ.

Изменение правил потребовалось из-за трудностей, возникших при использовании российских приложений: экран их выбора можно пропустить, а при попытке установки возникает диалоговое окно ошибки, после которой возврат к экрану выбора становится возможен только из меню настроек. По словам члена комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина: «По умолчанию на смартфонах компании Apple установлена поисковая система Google, без вариантов выбора российских аналогов».