YouTube больше не даст владельцу немецкоязычного RT создать ещё один канал

YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RT через несколько часов после его запуска. Причина — в обходе запрета, связанного с дезинформацией о Covid-19.

YouTube заблокировал новый канал Russia Today на немецком языке RT DE в день запуска телевизионного вещания.



Причины выясняются pic.twitter.com/EHURIEXZGl — НТВ (@ntvru) December 16, 2021

Студии телеканала находятся в Москве и в Берлине. Планировалась трансляция новостей, ток-шоу и документальных фильмов. Накануне запуска нового немецкоязычного канала главред RT заявила:

«Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем все, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать».

Вещание планировалось распространить на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией — Германию, Австрию и Швейцарию.

В пресс-службе Google в России объяснили, почему удалили вновь созданный YouTube-канал телеканала RT на немецком. Об этом пишет РБК:

«У YouTube есть четкие Правила сообщества, в которых говорится о том, что разрешено на платформе. Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших Условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому, канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений».

В результате оба канала были заблокированы. До этого RT сообщал о блокировке двух своих каналов без возможности восстановления. Перед этим YouTube заблокировал четыре видео RT DE о COVID-19, а затем запретил каналу в течение недели публиковать новые ролики.