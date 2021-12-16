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16 December 2021

YouTube больше не даст владельцу немецкоязычного RT создать ещё один канал

Владеющая сервисом компания Google пояснила, что блокировка „RT auf Sendung“ произошла во исполнение Правил сообщества, которые не предусматривают для владельцев удалённых каналов возможности создания новых, а „RT DE“ был удален с YouTube ещё в сентябре за нарушение Условий использования.

YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RT через несколько часов после его запуска. Причина — в обходе запрета, связанного с дезинформацией о Covid-19.

 

 

Студии телеканала находятся в Москве и в Берлине. Планировалась трансляция новостей, ток-шоу и документальных фильмов. Накануне запуска нового немецкоязычного канала главред RT заявила:

«Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем все, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать».

Вещание планировалось распространить на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией — Германию, Австрию и Швейцарию.

 

В пресс-службе Google в России объяснили, почему удалили вновь созданный YouTube-канал телеканала RT на немецком. Об этом пишет РБК:

«У YouTube есть четкие Правила сообщества, в которых говорится о том, что разрешено на платформе. Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших Условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому, канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений».

В результате оба канала были заблокированы. До этого RT сообщал о блокировке двух своих каналов без возможности восстановления. Перед этим YouTube заблокировал четыре видео RT DE о COVID-19, а затем запретил каналу в течение недели публиковать новые ролики.

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