Суд ЕС: YouTube не отвечает за нарушающие авторские права ролики

Суд Европейского союза постановил, что YouTube и другие онлайн-платформы не должны нести ответственность за загрузку материалов, нарушающих авторские права. Но площадки по-прежнему могут быть наказаны, если они «имеют конкретные сведения о том, что защищённый авторским правом контент незаконно доступен на их ресурсах, и воздерживаются от его оперативного удаления или блокировки», говорится в решении суда.

Это постановление, как пишет CNBC, знаменует победу для YouTube и других хостингов, которые долгое время спорили с художниками и музыкантами о том, как справедливо вознаграждать их за работы, распространяемые в интернете. Само решение вынесено судом по делу музыкального продюсера Фрэнка Петерсона против YouTube, касающегося загрузки записей ещё в 2008 году. Петерсон утверждал, что владеет авторскими правами на музыку и эти права были нарушены.

В корпорации завили о том, что поддерживают правообладателей и рассказали, как за последние 12 месяцев выплатили музыкальной индустрии более 4 млрд долл., причём 30% этой суммы поступило от монетизированных видео.

В 2020 году Директива об авторском праве на едином цифровом рынке ЕС сделала онлайн-платформы ответственными за пользовательский контент, который нарушает чьи-либо авторские права. Чтобы избежать ответственности, операторы платформ должны демонстрировать, что делают все для получения от авторов разрешения на публикацию, и убедиться, что их ресурсы не содержат незаконные материалы. Далее они обязаны быстро удалять противоправный контент и предотвращать его повторную загрузку после уведомления правообладателей.