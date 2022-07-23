YouTube удалил, а затем вернул эпизод «Санкт-Мариубург» анимационного сериала «Масяня»

Художник-аниматор Олег Куваев в своём Facebook рассказал, что одна из серий его культового мультсериала «Масяня» была удалена стриминговой платформой YouTube. Причина — жалоба пользователя по имени Игорь Соболев, который посчитал, что нарушается его авторское право на фотографию Исаакиевского собора, которая была использована в 162-м эпизоде мультсериала, причём не «вживую», а срисована.

Куваев искренне недоумевает от действий платформы:

«Ютуб прям настолько испугался какого-то там "соболева" что мульт с 4 миллионами просмотров просто ВООБЩЕ УДАЛИЛ! Не заблокировал ни временно перекрыл доступ... А ВООБЩЕ УДАЛИЛ! Ютуб ты чего совсем спятил???? То есть получается любой Вася Пупкин из Мухосранска может заявить что на видео угол его дачи сфотканый вчера и просто убить всю работу?»

Серия «Санкт-Мариубург» повествует о Санкт-Петербурге, который внезапно подвергся бомбардировкам, а затем и захвату китайскими войсками. Сюжет является аллюзией к событиям, которые происходили весной в украинском Мариуполе.

Ссылка на эпизод, по словам Куваева, «расползлась по интернету» ещё до официального релиза. Многие известные блогеры, политики и общественные деятели рекомендовали своим подписчикам посмотреть его.

В свою очередь, сам фотограф на своей странице в VK рассказал о претензиях к Куваеву ещё 12 июля и, по его словам, уже написал юристам по поводу защиты авторских прав.

UPD: YouTube мультфильм вернул. Кадр с Исаакием - на месте.