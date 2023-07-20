В Госдуму внесён законопроект о регулировании «цифровых подписок»

Группа депутатов, в составе которой Пётр Толстой и Леонид Слуцкий, разместили на сайте Госдумы законопроект №405607-8 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 „О защите прав потребителей“».

Новые поправки направлены на регулирование платных «цифровых подписок», которые чаще всего у потребителей оформлены на музыкальные, кино- и видеосервисы.

В пояснительной записке авторы утверждают, что платные подписки использует каждый четвёртый житель РФ и при использовании цифровых подписок у потребителей в настоящий момент возникают следующие трудности:

отслеживание платных подписок;

отмена подписки после завершения пробного (бесплатного) периода;

несоответствие сервиса по подписке заявленному продавцом предложению или одностороннее изменение продавцом условий без надлежащего уведомления потребителя;

автоматическое продление платных подписок без предварительного подтверждения;

списание денежных средств за подписку без предварительного уведомления;

сложности при отказе и (или) отмене подписки.

«Половина потребителей справляется с данными трудностями лично, через взаимодействие с компаниями, на что потребители и компании тратят собственные ресурсы», – утверждают авторы законопроекта.



Также, по мнению депутатов, за последнее время стали актуальными вопросы списания маркетплейсами денежных средств с банковских счетов (платежных инструментов) потребителей, которые удалены с площадок в качестве средства платежа.

Согласно законопроекту, предполагается ввести норму об уведомлении пользователей не менее чем за сутки о списании средств за подписку. Также в уведомлении нужно будет направлять информацию о дате списания платежа и о том, как прекратить подписку.

Кроме этого, там должна содержаться ссылка на платформу, где можно отказаться от подписки.

Полномочиями по контролю предлагается наделить Роскомнадзор.

Законопроектом также предлагается запретить для торговых площадок списывать деньги с карт, данные которых были удалены из личного кабинета до момента покупки товара. В случае списания денежных средств без уведомления потребителя продавец обязан будет их вернуть, отметил ранее депутат ГД Андрей Свинцов, который также входит в группу авторов законопроекта.

«Это позволит решить ряд проблем, возникающих у многих потребителей при использовании платных цифровых подписок, таких как отслеживание подписок, их отмена, в том числе после завершения пробного бесплатного периода, несоответствие сервиса по подписке заявленному продавцом предложению или одностороннее изменение условий предоставления сервиса продавцом, автоматическое продление платных подписок без предварительного подтверждения и списание денежных средств без соответствующего уведомления», – подчеркнул парламентарий.

«Внесение изменений, предусмотренных законопроектом, окажет положительное влияние на развитие сферы оказания услуг по подпискам, урегулирует не только возникающие трудности у потребителей, но и придаст услугам по подпискам большую прозрачность и однозначность правоприменения», – уверяют авторы поправок в пояснительной записке.