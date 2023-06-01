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1 June 2023

Госдума в первом чтении утвердила штрафы за нарушения при использовании биометрии граждан

Кроме того, вырастут штрафы за неправомерную обработку персональных данных в целом.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий штрафы за размещение биометрии в единой биометрической системе с нарушением требований законодательства. Если поправки примут окончательно, штраф для граждан составит от 6 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч, для юрлиц — от 300 до 700 тысяч рублей. До аналогичных размеров вырастут и штрафы за незаконную обработку персональных данных. 

Согласно действующему законодательству, неправомерная обработка персональных данных в целом для граждан составляет от 2 до 6 тысяч рублей, для должностных лиц —  от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 60 до 100 тысяч рублей. 

Поправки в Административный кодекс — следствие принятого в прошлом году закона о персональных данных, один из пунктов которого утверждает, что сдача биометрических данных является абсолютно добровольной процедурой.

Спикер Госдумы и один из авторов законопроекта Вячеслав Володин ранее заявил, что «следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных»:

«Банки, коммерческие структуры, магазины — кто хочет, берёт и использует то, что принадлежит только человеку. Закон призван остановить распространение биометрических данных коммерческими организациями и обеспечить их защиту».
персональные данные Госдума штрафы биометрия законодательство

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