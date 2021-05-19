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May 19, 2021, 1:19 p.m.

На СМИ возложили ответственность за цитаты из других изданий

Ранее при цитировании информации, которая могла оказаться недостоверной или порочащей, претензии можно быть предъявить лишь первоисточнику.

Госдума в третьем чтении приняла закон, который вводит ответственность для журналистов за процитированную информацию других СМИ, если главный редактор процитированного СМИ не может быть привлечен к ответственности по законодательству России.

Поправка вносится в ст.57 закона «О СМИ», определяющую случаи освобождения журналистов от ответственности.

Как отмечает РБК, в действующей сейчас версии закона указано, что редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение порочащей или иной незаконной информации в том случае, если их материал является «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации <…>, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства».

Поправка, которую вносит законопроект №978471-7, конкретизирует, что ответственность наступает, если именно главный редактор цитируемого СМИ не может быть установлен и привлечен к ответственности. В этом случае всю ответственность за публикацию несет издание, процитировавшее другое СМИ.

Авторами законопроекта выступили единороссы Сергей Боярский и Евгений Ревенко. Как пояснили, изменения вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.

При этом, также сообщает РБК:

«В первой версии законопроекта и пояснительной записке к нему, подготовленных ими к первому чтению, упоминания каких-либо поправок в закон о СМИ не было. В документе тогда шла речь только о внесении поправок в закон „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ с установлением возрастной маркировки для зрелищных мероприятий».

Журналисты и правозащитники восприняли новый закон в основном негативно.

«То есть, если вы процитировали какую-то информацию, а, к примеру, Роскомнадзору она не понравилась, то последний будет искать редактора источника информации. Но если он его не найдёт, то накажет вас. Будто это не цитата в СМИ, а налоги», – рассуждает в своём Telegram-канале известный адвокат Калой Ахильгов.

По мнению главреда It`s My City Дмитрия Колезева, новый закон ставит под угрозу одну из основополагающих практик российских медиа — возможность ссылаться на другие СМИ, снимая с себя ответственность за распространенную информацию:

«Вероятно, это приведет к тому, что СМИ с большей осторожностью будут цитировать материалы оппозиционных или малоизвестных СМИ, а то и вовсе отказываться от таких цитат. В итоге резонансные материалы станут намного менее резонансными, оставшись в границах того СМИ, где были опубликованы изначально.

Правда, совершенно непонятно, как редакторы СМИ должны исполнять этот закон. Откуда им знать, может ли редактор СМИ, на которое они хотят сослаться, быть установлен и привлечен к ответственности? Как они должны это предвидеть? Получается, что лучше вообще воздержаться от републикации каких-либо материалов чужих СМИ, за исключением самых крупных и известных».

«Этот законопроект также переносит на редакторов российских СМИ ответственность за ссылки на иностранные СМИ. Сейчас безопасное цитирование иностранных СМИ возможно по закону о СМИ, а будет невозможно. Это касается не только латвийской «Медузы», но и The New York Times или CNN», – рассуждает Колезев.

Пользователи в комментариях к этой новости также придерживаются в основном той мысли, что закон направлен на запрет цитирования иностранных или "неофициальных" источников.

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