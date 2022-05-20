Нужна юр.помощь?
Новости
20 May 2022

В Госдуму внесён законопроект о NFT

Депутаты предлагают распространить законодательство по охране интеллектуальной собственности на авторов и владельцев собственности виртуальной.

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму проект закона №126586-8 о регулировании интеллектуальной собственности в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).

Документом предлагается признавать NFT в качестве «невзаимозаменяемого токена уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра (системе блокчейн)».

Законопроект предполагает изменение статьи 1125 части 4 Гражданского кодекса об «охраняемых результатах интеллектуальной деятельности». Депутаты предложили включить невзаимозаменяемые токены в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

Авторы документа убеждены, что владельцы невзаимозаменяемых токенов нуждаются в правовой защите. «Сейчас в правовом поле в России этого понятия вообще нет, а сделки с NFT-токенами люди продолжают совершать на свой страх и риск», — заявили в «Новых людях». Закрепление понятия NFT в ГК РФ позволит защитить правообладателей, считают они.

Специалисты в разговоре с «Ъ» обратили внимание на недостатки законопроекта. «Авторы даже не указали, к какому из видов результатов интеллектуальной деятельности они предлагают отнести NFT, что не позволяет понять, как именно они собираются его защищать», — отметил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семёнов.

NFT — это скорее объект авторского права, что влияет на правовые конструкции, использующиеся при защите прав, считает управляющий партнёр ЭБР Александр Журавлёв. Кроме того, токены могут представлять не только цифровые произведения, но и материальные результаты интеллектуальной деятельности. В последнем случае принятие поправок приведёт к тому, что передачу NFT нужно будет оформлять лицензионным договором либо договором отчуждения.

По мнению основателя NFT Academy Ольги Дворецкий, законопроект в текущем виде принимать нельзя: «Он показывает некомпетентность агентов законотворчества».

Госдума госрегулирование blockchain токены NFT интеллектуальная собственность

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Госдума приняла закон «О цифровых финансовых активах»
Депутаты готовы дать добро на чеканку крипторублей
Финансовый университет при Правительстве РФ выиграл тендер на исследование blockchain
Власти готовятся к запуску крипторубля, за которым «в очередь выстроится весь мир»
В Госдуму внесён законопроект о «цифровом праве»
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности