В Госдуму внесён законопроект о NFT

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму проект закона №126586-8 о регулировании интеллектуальной собственности в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).

Документом предлагается признавать NFT в качестве «невзаимозаменяемого токена уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра (системе блокчейн)».

Законопроект предполагает изменение статьи 1125 части 4 Гражданского кодекса об «охраняемых результатах интеллектуальной деятельности». Депутаты предложили включить невзаимозаменяемые токены в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

Авторы документа убеждены, что владельцы невзаимозаменяемых токенов нуждаются в правовой защите. «Сейчас в правовом поле в России этого понятия вообще нет, а сделки с NFT-токенами люди продолжают совершать на свой страх и риск», — заявили в «Новых людях». Закрепление понятия NFT в ГК РФ позволит защитить правообладателей, считают они.

Специалисты в разговоре с «Ъ» обратили внимание на недостатки законопроекта. «Авторы даже не указали, к какому из видов результатов интеллектуальной деятельности они предлагают отнести NFT, что не позволяет понять, как именно они собираются его защищать», — отметил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семёнов.

NFT — это скорее объект авторского права, что влияет на правовые конструкции, использующиеся при защите прав, считает управляющий партнёр ЭБР Александр Журавлёв. Кроме того, токены могут представлять не только цифровые произведения, но и материальные результаты интеллектуальной деятельности. В последнем случае принятие поправок приведёт к тому, что передачу NFT нужно будет оформлять лицензионным договором либо договором отчуждения.

По мнению основателя NFT Academy Ольги Дворецкий, законопроект в текущем виде принимать нельзя: «Он показывает некомпетентность агентов законотворчества».