В Госдуму внесён законопроект «О майнинге в Российской Федерации»

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект №116366-8 «О майнинге в Российской Федерации», регулирующий выпуск цифровой валюты.

«В представленном законопроекте определены правила обращения цифровой валюты, ее купли-продажи и обмена. Регламентируется использование российской инфраструктуры для «добычи» токенов, введено понятие «оператор майнинга». В тексте говорится, что заниматься майнингом можно при условии регистрации в реестре участников. Для них предусмотрен приятный бонус: годовая амнистия на таможенное оформление оборудования и целый ряд налоговых льгот», – отмечается в пресс-релизе партии.

В пояснительной записке к документу указано, что отсутствие законодательного регулирования отрасли приводит к осуществлению выпуска и операций с криптовалютами в «серой» зоне.

Законопроект определяет майнинг как деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и размещенного на территории РФ оборудования.

В документе также содержатся понятия организации обращения цифровых валют, майнинг-пула и оператора майнинга. Проект закона предусматривает создание «уполномоченным федеральным органом» специального реестра. Как физлица, так и операторы майнинга могут заниматься добычей криптовалют при условии включения в реестр. Физлица также должны зарегистрироваться как ИП или самозанятые лица, если потребляемая ими электроэнергия превышает установленные правительством лимиты.

В случае принятия закона для участников реестра предусмотрена амнистия в течение года с даты его вступления в силу на:

таможенное оформление оборудования, ввезенного до вступления закона в силу;

подачу деклараций по доходам от майнинга и информированию налоговой о добытых криптовалютах;

уплаты налога на добавленную стоимость на совершенные для майнинга операции до вступления закона в силу;

соблюдение законодательства о валютном регулировании и контроле, а также связанных с контролем вывода денежных средств из РФ мер, действующих с 8 марта 2022 года.

Как считает один из авторов инициативы, депутат Антон Ткачёв, принятие законопроекта особенно важно в условиях международных ограничений. «Власти согласились с нашими доводами, что цифровые деньги являются не просто финансовым инструментом, а шагом в будущее. Если мы от этого шага откажемся, то на глобальном рынке так и останемся сидеть на скамейке запасных», - отметил он.

По словам соавтора документа, депутата Сарданы Авксентьевой, Россия находится в числе мировых лидеров по объему майнинговых мощностей и занимает третье место в мире.

Со своей стороны их коллега Григорий Шилкин считает, что законопроект должен регламентировать стоимость электроэнергии, которая необходима для майнинга. «Сегодня вся электроэнергия, которая расходуется на майнинг, идет по льготному тарифу для обычных людей, что недопустимо и отрицательно влияет на развитие электроэнергетики в стране», – считает он.



Шилкин уверен, что легализация майнинга приведет к тому, что майнинговые фермы будут получать электроэнергию по коммерческому тарифу. «Получаемые средства будут направлены в сферу энергетики, что однозначно положительно скажется на развитии энергетической отрасли», – добавил он.



Кроме того, «Новые люди» предлагают внести изменения в федеральный закон №259 «О цифровых финансовых активах», где появится пункт об организации и проведении обмена цифровых валют друг на друга. При этом операции между частными лицами дополнительному регулированию не подлежат.

До сегодняшнего времени цифровую валюту называли «денежным суррогатом». Предложения о ее легализации и регулировании Ткачев озвучивал еще в феврале.