Полукрепостной IT

Не успело Правительство откреститься от введения запрета на выезд за рубеж IT-специалистов, как Совет Федерации и ФСИН выступили с двумя новыми будоражащими воображение инициативами.

Совет по цифровой экономике при Совфеде предложил Минобрнауки и другим ведомствам рассмотреть возможность восстановления системы распределения студентов IT-специальностей в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) после вузов на пять лет, говорится в проекте решения Совета. Также его участники предлагают повысить норматив финансирования программ подготовки IT-специалистов в сфере ОПК. В проекте решения говорится:

«Рекомендовать министерству науки и высшего образования РФ совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, министерством промышленности и торговли Российской Федерации, государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" сформировать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым осуществляется подготовка ИТ-специалистов в сфере ОПК, определенных в пункте 1 настоящих рекомендаций, установить для таких программ повышенный норматив финансирования, … рассмотреть возможность восстановления системы распределения студентов-бюджетников после окончания вузов, техникумов и колледжей на срок пять лет».

Также совет рекомендует Минпромторгу совместно с Минтруда и Минобороны подготовить программу повышения квалификации специалистов кадровых служб оборонно-промышленных предприятий «в целях создания условий для более активного набора и удержания ИТ-специалистов».

Власти основательно озадачились удержанием российских специалистов в области цифровых технологий в связи с массовым отъездом представителей соответствующих профессий из России после начала так называемой «специальной военной операции» на территории Украины. В начале апреля число выехавших айтишников составляло от 50 тысяч до 70 тысяч человек, и, предположительно, может случиться вторая волна, когда уедут ещё 100 000.

Минцифры в марте предложило Правительству пакет из десяти мер, чтобы удержать в России разработчиков программного обеспечения и развивать IT-компаний в стране. В список вошли следующие меры:

распространить налоговые льготы на IT-компании, которые получают доходы отечественных продуктов;

освободить на три года сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании — от уплаты налога на прибыль, а также от проверок контрольными органами;

предоставить сотрудникам IT-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы;

предоставить отсрочку от армии для сотрудников IT-компаний;

позволить упрощенно получить разрешения на работу в российских IT-компаниях и вид на жительство для иностранных граждан;

дать IT-компаниям гранты на разработку продуктов, развивать льготное кредитование по ставке для заемщика 1 %;

ускорить импортозамещение программного обеспечения;

ввести льготное кредитование IT-компаний;

стимулировать госзаказ, чтобы финансировать важные разработки (PLM, ERP и др.) и обеспечивать его исполнение крупными IT-компаниями без проведения конкурсов;

финансировать создание в России «зеркала» репозитория программного обеспечения GitHub.

Но пока цифровое министерство разрабатывает планы по увеличению заинтересованности у айтишников остаться в стране, другие госструктуры озвучивают менее либеральные планы на такого рода специалистов.

Федеральная система исполнения наказаний рассматривает привлечение IT-специалистов, отбывающих наказание в исправительных центрах, к удаленной работе на коммерческие компании. С такими предложениями к ведомству обратились в ряде регионов России. Замглавы ФСИН Александр Хабаров заявил, что:

«Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будет заставлять работать на каких-то других производствах».

Он пояснил, что речь идет о тех, кто отбывает наказание в исправительных центрах и добавил, что, согласно законодательству, осужденный в исправительных центрах может работать в пределах одного региона, однако формат удаленный работы позволит им работать для компании в другом субъекте.

Данная инициатива вызвала в Сети недоумение, но многие эксперты увидели в ней желание силовыми методами удержать специалистов. Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв назвал это «плохой новостью для тех, кто ещё не уехал». По его мнению, если в экономике начнутся определённые негативные процессы, нужно будет что-то делать с теми системами, что еще остаются на плаву:

«Ну, и военку тоже захотят. А специалистов нет. Вот и будут придумывать дела, чтоб натурально сажать и заставлять работать за еду. Если кто-то сомневается, что так может быть — перечитайте «В круге первом» Солженицына».