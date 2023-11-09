Signal тестирует отвязку имени пользователя от номера телефона

Разработчики Signal тестируют в промежуточной среде Staging публичные юзернеймы, которые позволят пользователям скрывать привязанные к аккаунтам телефонные номера. Новая функциональность поможет повысить конфиденциальность при общении в мессенджере. Джим О’Лири, один из руководителей отдела разработки в Signal, сообщил, что в настоящее время нововведение проходит внутреннее тестирование, выделенное в отдельную от стабильного канала ветку:

«Программу тестирования можно сравнить с параллельной вселенной Signal: вам потребуется установить и запустить новую сборку мессенджера, а также зарегистрировать новый аккаунт, чтобы попробовать готовящиеся к выходу функции».

После загрузки тестового обновления необходимо зарегистрировать новую учётную запись с номером телефона. При этом можно использовать тот же номер, что и для основной учётки. Собеседнику тоже потребуется регистрация в Staging, чтобы вести диалог.



После регистрации промежуточной учётной записи и запуска приложения пользователи получат доступ к новым функциям, перейдя в «Настройки» > «Профиль и настройки» > «Конфиденциальность» > «Номер телефона».

Пока Signal не гарантирует бесперебойную работу в Staging. Вероятно, что push-уведомления либо не будут работать вообще, либо будут приходить с запозданием.



Однако мессенджер призвал пользователей тестировать новые функции, включая создание имён, обмен ссылками на имена, настройку параметров общего доступа к номерам телефонов и приглашение участников начать диалог.



«Имена пользователей связаны с набором цифр и не отображаются в профиле. Каждое имя имеет уникальный QR-код и ссылку, которой можно поделиться с друзьями, чтобы начать чат», — отмечает Signal в своём официальном блоге.

Разработчики призывают попробовать не только создание публичных имён пользователей, но и их расшаривание ссылкой. У каждого юзернейма есть уникальный QR-код и URL, которыми вы можете поделиться со знакомыми.

Полноценное внедрение нового функционала в стабильную версию займёт ещё некоторое время и потребует тщательных доработок. Разработчики Signal пока не называют точных сроков.