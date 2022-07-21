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21 июля 2022

Суд в США приказал PayPal и Alipay заморозить активы VPN-провайдера „VeePN“

По мнению выступившей в качестве истцов группы кинокомпаний, сервис предлагал свои услуги непосредственно онлайн-пиратам, чем нарушил закон об авторском праве.

Федеральный суд в Вирджинии вынес временный запретительный ордер, который требует от PayPal и Alipay заморозить активы VPN-провайдера «VeePN». Причиной этому стал иск группы кинокомпаний, обвиняющих сервис в различных формах нарушения авторских прав. Об этом пишет профильное издание TorrentFreak.

По словам кинематографистов, VeePN активно продвигает пиратство, используя его в качестве возможности для пиара. В то время как не все VPN-сервисы являются априори нарушителями закона, правообладатели увидели в действиях VeePN следы маркетингового продвижения своих услуг в качестве основных инструментов для пиратства. Кинокомпании утверждают, что такие VPN-сервисы подчёркивают в рекламе, что они удаляют записи доступа к журналу своих конечных пользователей, чтобы их личность никогда не была раскрыта владельцам авторских прав или правоохранительным органам.

Истцы в жалобе утверждают, что VeePN в рекламе позиционировал себя как инструмент для доступа к пиратским сайтам и, в частности, Popcorn Time —  кроссплатформенному торрент-клиенту с медиапроигрывателем, получившему также характеристику «Netflix для пиратов».

Владеющая VeePN компания ещё не выступила в суде, но первая неудача уже её постигла. Правообладатели запросили суд вынести решение о временном запрете на получение финансовых средств от платёжных систем. Судебное распоряжение, вынесенное недавно, требует от различных компаний заморозки средств, связанных с VeePN, пока дело находится на рассмотрении. Это также относится к двум платёжным системам — Alipay и PayPal.

Кроме того, VeePN также обязан немедленно прекратить использование термина «Popcorn Time VPN», а ещё VPN-провайдер больше не может упоминать приложение для пиратства в рекламных материалах.

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