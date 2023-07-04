Законопроект о запрете доступа к медицинским данным без согласия пациента внесён в Госдуму

Депутаты фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект №394130-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предлагается наделить граждан правом не раскрывать любым лицам, кроме их лечащих врачей, информацию о состоянии здоровья.

В пояснительной записке уточняется, что это позволит исключить правовые основания для возможного злоупотребления правом медорганизаций получать сведения, содержащие врачебную тайну пациента, а также будет способствовать «увеличению защищенности прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».

Изменения предлагается внести в закон «О персональных данных» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В законе «Об основах охраны здоровья граждан» указаны 11 ситуаций, когда допускается предоставление информации медицинского характера без согласия гражданина или его законного представителя, отмечает «Ъ». Например, когда речь идет о лечении человека, состояние которого не позволяет выразить волю; угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; запросах органов дознания и следствия, суда, прокуратуры и ФСИН; обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в информационных системах; учете и контроле в системе обязательного социального страхования.



Именно два последних пункта привлекли внимание депутатов, так как «неограниченный круг лиц, работающих в медорганизациях, связанных с оказанием медицинских услуг в рамках ОМС, вправе получать весь объем информации о пациенте без его согласия и уведомления». Это, по мнению авторов, «создает предпосылки для увеличения случаев неправомерного использования сведений, составляющих врачебную тайну граждан». По их словам, на незаконных торговых площадках в даркнете «широко представлены услуги продавцов по продаже сведений, содержащих врачебную тайну».



Злоумышленники, работающие в медицинских организациях, пользуются возможностью запрашивать такие данные в медицинской информационной системе без уведомления гражданина и используют их в незаконных целях, предупреждают депутаты.



Кроме того, отмечают они, в ряде городов, например в Москве, практикуется предоставление информации о пациентах искусственному интеллекту для диагностики и прогнозирования заболеваний.

Поправки, предложенные «Новыми людьми» идут вразрез с недавними инициативами правительства, замечает «Ъ». Так, в конце 2022 года кабмин внес в Госдуму законопроект, который позволяет МВД оперативно получать от Минздрава в электронном виде данные о результатах медицинских осмотров водителей. В середине апреля президент Владимир Путин подписал поправки к ряду законодательных актов, регламентирующие создание системы цифрового учета военнообязанных граждан. В базе данных реестра воинского учета будет 25 полей, содержащих информацию о гражданине, включая данные о состоянии здоровья. Правительство в связи с этим предложило военкоматам использовать данные напрямую из Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

«По нашему законопроекту без согласия гражданина данные не должны быть доступны никому, кроме лечащего врача. Если человек не захочет автоматически предоставлять свои данные для реестра военнообязанных, он должен иметь возможность эту информацию скрыть»,— уточнили в пресс-службе «Новых людей».

Медицинский адвокат Ирина Гриценко полагает, что необходимости вносить предложенные депутатами поправки сейчас нет.



У юриста Comply Артема Сафьянникова предлагаемые изменения вызывают ряд вопросов, но идею создания систем управления согласиями и разрешениями на доступ и иную обработку данных третьими лицами «как минимум следует поддержать, поскольку скорейшая апробация такой системы на основе государственных систем, возможно, даст импульс к развитию и закреплению в нормативном поле коммерческих систем управления разрешениями доверенными посредниками».

В случае принятия, новые поправки должны вступить в силу 1 января 2024 года.