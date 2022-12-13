Операторам государственных информсистем запретят пользоваться иностранными провайдерами

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв с депутатами Эрнестом Валеевым и Анатолием Выборным внесли в парламент законопроект №256956-8 «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“».

Документ направлен на запрет для операторов информационных систем государственных органов и бюджетных организаций пользоваться зарубежными провайдерами.

В проекте закона предусматривается запрет для операторов государственных, муниципальных информационных систем, информационных систем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, иных бюджетных организаций на использование услуг хостинга, оказываемых провайдерами хостинга, не включенными в перечень, утверждаемый правительством РФ.

В пояснительной записке отмечается, что:

«...размещение отечественных информационных ресурсов на зарубежных площадках создает риски, связанные с возможностью нарушения работы государственных органов и бюджетных организаций недружественными государствами».

Вместе с тем «присутствие на рынке услуг по предоставлению вычислительной мощности конкурентоспособных российских провайдеров хостинга позволяет ввести ограничения в отношении зарубежных поставщиков», – говорится в пояснительной записке.

«В частности, информационные ресурсы органов государственной власти и бюджетных организаций могут быть размещены на отечественных цифровых платформах, таких как «ГосОблако» и «ГосТех», вычислительных мощностей которых достаточно для замещения услуг иностранных провайдеров хостинга», – считают авторы инициативы.