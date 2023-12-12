Госдума ужесточила наказание за передачу мобильников в колонии и СИЗО

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет законов о запрете передавать в колонии и СИЗО мобильные телефоны и другие средства коммуникации, а также комплектующие к ним.

Первый закон вносит поправки в статью 19.12 КоАП — теперь пронос телефонов будет выделен в отдельный состав правонарушений. В настоящее время за передачу телефона арестантам или осужденным можно получить административный штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Теперь же минимальный штраф будет 25 тысяч рублей, максимальный — 50 тыс. руб. Также предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Второй закон вносит в УК РФ новую статью — 321.1 за повторное нарушение закона о запрете на передачу мобильных телефонов и других средств коммуникации и комплектующих к ним. Наказываться это будет штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявлял, что в последние год число преступлений, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, растет. В основном это преступления имущественного характера, нацеленные на завладение средствами и имуществом граждан, в основном с банковских счетов. И каждое второе ИT-преступление совершается путем использования средств мобильной связи.



По данным МВД, большая часть телефонных мошенничеств совершается из колоний и СИЗО. Хоть во всех учреждениях УИС и запрещено пользоваться средствами мобильной связи, их нелегальный оборот увеличивается. По сведениям ФСИН РФ, в учреждениях УИС в 2022 году изъяли свыше 24,6 тысячи мобильников. За передачу или попытку передачи заключенным гаджетов в минувшем году было задержано 1,4 тысячи человек.