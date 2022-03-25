Владелец «фабрики троллей» хочет ввести госконтроль за выездом IT-специалистов из РФ

Компания Евгения Пригожина инициирует закон, который затрудняет выезд IT-специалистов за границу и найм их в зарубежные компании. На сообщение в официальной группе «Конкорда» обратил внимание проект «Нецифровая экономика».

К публикации компания приложила скриншоты документа, согласно которому предлагается принять федеральный закон «О мерах дополнительного контроля передвижения и трудоустройства специалистов в области ИТ граждан Российской Федерации в иностранных государствах, допускающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц».



Согласно законопроекту, граждане РФ, являющиеся специалистами в области IT, к загранпаспорту обязаны будут приложить документ, подтверждающий направление уведомления в Пограничную службу ФСБ России не менее чем за месяц до даты пересечения границы. Если выезд происходит с целью трудоустройства, гражданин будет обязан предоставить разрешение на выезд, которое также должно будет выдаваться ФСБ после проверки потенциального работодателя — иностранного лица недружественного государства.



Также там расписан порядок уведомления о заключении договора с иностранным нанимателем, по которому специалист обязан при заключении трудового договора не менее чем через три дня направить уведомление в ФСБ.



Неисполнение требований предлагается наказывать штрафом в размере 100 тысяч рублей и ограничением на выезд из РФ до надлежащего уведомления органа, принимающего такой документ. Предоставление заведомо ложных данных при оформлении документов для выезда из России также предлагается наказывать штрафом на ту же сумму.



В пояснительной записке авторы ссылаются на появление большого количества кибератак на госсайты, а также объявление «кибервойны» от хакерских группировок:

«В сложившейся ситуации массовый выезд ИТ-специалистов может негативно отразиться на кибербезопасности госсистем, сетей и программ, привести к утечке данных, а также ослабить защиту указанных систем».

Предлагаемые меры, уверяет «Конкорд», помогут не допустить вывоза информационных технологий, созданных и применяемых в РФ, использования недружественными странами полученными российскими специалистами наработок, а также установит контроль за передвижением российских специалистов с возможностью работы в недружественных странах.

Минцифры уже отреагировало на эту инициативу, выступив категорически против любых ограничений передвижения ИТ-специалистов:

«Наши специалисты действительно высоко ценятся на мировом ИТ-рынке. Мы должны предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании. Министерство проводит регулярные встречи с представителями ИТ-отрасли и формирует меры поддержки, в которых нуждаются ИТ-специалисты. Создание комфортных условий для развития ИТ-бизнеса в России – единственный разумный способ сохранить кадры».

Бизнесмена Евгения Пригожина связывают с так называемой «фабрикой троллей», которая занимается продвижением провластной повестки в интернете, формирует среди пользователей ощущение всеобъемлющей поддержки любых действий Кремля, а также организовывает бот-атаки на аккаунты оппозиционных блогеров и общественных деятелей.

Упомянутая выше ВК-группа, где выложено сообщение о законопроекте, по данным «Ъ», действительно принадлежит компании «Конкорд». В ней периодически публикуются новости, связанные с Пригожиным и его бизнесом, часто — опровергающие те или иные деяния, которые пресса приписывает руководству компании.