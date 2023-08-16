В Совфеде разработан законопроект о запрете на публикацию фото и видео атак дронов

Сенаторы разработали проект о запрете распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрелов, атак дронов, других военных сведений, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас:

«Устанавливается ответственность за распространение информации, позволяющей идентифицировать местонахождение Вооруженных сил РФ, военной, гуманитарной и стратегической инфраструктуры, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений, а также информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории РФ, о перемещении и использовании вооруженными силами оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения».

Публиковать последствия обстрелов можно будет только, если информацией поделилось Министерство обороны. В противном случае издание, в котором появились материалы, будет блокировать Роскомнадзор.



По мнению Андрея Клишаса, «публикации в СМИ и соцсетях становятся источником информации для противника».



Нововведения войдут в статьи 20.35 КоАП РФ и 283.3 УК РФ, которыми сенаторы предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. В случае первой публикации граждан будет ждать штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.



Если же человек опубликует видео после того, как совершил административное правонарушение, то его ждет уголовная ответственность. В качестве наказания сенаторы предлагают установить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо же отправлять на принудительные работы на срок до трех лет. Также правонарушителя могут арестовать на четыре — шесть месяцев, либо посадить в тюрьму на срок до трех лет. Помимо этого, человека лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.



Похожий закон уже действует в Украине с марта 2023 года. Он также запрещает публикацию траектории и места попадания ракет, включая названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы, адреса и информацию с визуальной привязкой координат боёв, а также имена потерпевших и погибших (кроме официальных данных). Под запретом также съёмка работы ПВО.