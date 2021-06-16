Госдума запретила публиковать изображения нацистских преступников

В третьем чтении принят закон, предусматривающий запрет на демонстрацию на территории России изображений людей, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Инициаторами законопроекта №1064063-7 выступили депутаты Е.А.Ямпольская, В.И.Пискарев, П.О.Толстой, Е.Г.Драпеко, С.Б.Савченко, О.М.Германова, Н.Н.Пилюс, О.М.Казакова, А.М.Шолохов, В.В.Бортко и А.А.Гетта. Документ был внесён в парламент в ноябре 2020 года как реакция на «продажу маек с изображением Гитлера», сразу вызвав острую критику со стороны экспертного сообщества, поскольку предоставляет силовикам в регионах широкие полномочия для цензурных решений, а энциклопедические публикации ставит под вопросом, поскольку все они излагаются, как правило, с нейтральным окрасом.

Госдума приняла закон о запрете демонстрировать изображения нацистовhttps://t.co/29VCQF7weu pic.twitter.com/FyYvixNSrx — РИА Новости (@rianru) June 16, 2021

Свежепринятый документ причисляет к экстремистским материалам выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, приговором Международного (Нюрнбергского) военного трибунала признанных преступными, а также глав других организаций, которые сотрудничали с такими осужденными группами. Соответствующие поправки внесены в закон «О противодействии экстремистской деятельности» (114-ФЗ).



При этом по аналогии с нацистской атрибутикой и символикой в России запрещается лишь публичная демонстрация изображений и выступлений лиц, руководивших осужденными в Нюрнберге организациями, движениями и группами — такие изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» (80-ФЗ). Как и в случае с символикой, исключение делается при отсутствии признаков пропаганды или оправдания нацизма и "формировании негативного отношения" к его идеологии.

Соавтор инициативы, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская говорила "Интерфаксу", что в случае принятия поправок ответственность за нарушение вводимого запрета может назначаться в соответствии с действующей статьей 20.29 КоАП за распространение и производство экстремистских материалов . По словам депутата, для этого ранее внесенный ею законопроект (1064108-7) о введении административной ответственности по статье о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП) может быть отозван.



Согласно ст. 20.29 КоАП, за производство и распространение экстремистских материалов гражданам грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток, должностным лицам - штраф от 2 до 5 тыс. рублей, юридическим лицам - от 100 тысяч до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом сами экстремистские материалы и оборудование для их изготовления подлежат конфискации.



Ранее предложенное Ямпольской наказание по ст. 20.3 КоАП предполагает штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей для граждан, от 1 до 4 тыс. рублей для должностных и от 10 до 50 тыс. рублей для юридических лиц с конфискацией предмета правонарушения. Физические лица также могут быть подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток.