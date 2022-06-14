Запрет использовать цифровые финактивы как средство платежа одобрен в I чтении

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который прямо запрещает оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Документ также прописывает порядок расчетов по сделкам с ними.

В тексте законопроекта сказано:

«Запрещается передавать или принимать цифровые финансовые активы в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров (работ, услуг)».

В пояснительной записке говорится, что согласно действующему регулированию перечень сделок, предметом которых являются цифровые активы, является открытым, при этом прямой запрет на использование ЦФА и УЦП (утилитарных цифровых прав) в качестве средства платежа не предусмотрен.

Законопроект также относит операторов платформ, в которых выпускаются цифровые активы, к субъектам национальной платежной системы, вводит для них режим номинального счёта, бенефициарами по которому являются пользователи электронной платформы.