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20 July 2023

Сотрудникам Росгвардии запретили публиковать свои фото и видео в интернете

Принятый Госдумой новый закон также запрещает размещать информацию об уволенных со службы росгвардейцах, их родственниках и о деятельности войск национальной гвардии РФ.
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые вносят изменения в российское законодательство в части совершенствования деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с их участием в специальной военной операции.

Кроме прочего, ко второму чтению в документе появились новые нормы, которыми запрещается личному составу Росгвардии публиковать свои фото, видео, и другую информацию о себе, позволяющие установить местонахождение, в СМИ и интернете. Касается это информации и об уволенных со службы росгвардейцах:

«Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии, в том числе уволенных с военной службы (службы), членах их семей или их родителях, позволяющую установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам, информацию, позволяющую раскрыть ведомственную принадлежность к войскам национальной гвардии, а также информацию о своей служебной деятельности, деятельности войск национальной гвардии, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти».

Автор законопроекта депутат Александр Хинштейн предлагает при мобилизации направлять граждан, пребывающих в запасе и проходивших службу в Росгвардии на должностях, для которых предусмотрены специальные звания полиции, проходить службу в тех же войсках на тех же должностях. По мнению автора законопроекта, это позволит максимально эффективно использовать служебно-боевой опыт бывших росгвардейцев.

Запрет на публикацию фото и видео распространялся на военных, проходящих службу в Росгвардии, но не на другую часть росгвардецев — например, сотрудников ОМОН и СОБР. Таким образом, принятые поправки вводят единые требования для всего личного состава Росгвардии относительно публикации фото, видео, и другой информации о ведомстве.

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