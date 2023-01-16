Питерские прокуроры через суд запретили шпионские гаджеты на eBay

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга удовлетворил требования прокурора «в защиту интересов неопределенного круга лиц» и признал ссылку на сайт eBay, где можно было приобрести ручку и наручные часы с прослушивающим устройством и скрытой видеокамерой, запрещенной. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

В обоснование заявленных требований истец указал, что в ходе проверки Сети на предмет запрещённой информации им было обнаружено, что по указанному адресу установлено осуществление продажи технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации.

Суд указал, что на сайте в свободном доступе предлагаются к продаже технические устройства для негласного получения информации, свободная реализация которых запрещена, в том числе и дистанционным способом, а также что:

«По ссылке представлено разнообразие видов технических средств, при помощи которых имеется возможность получать информацию негласно, без ведома её обладателя, поскольку по внешнему виду устройств определить их функциональное назначение не представляется возможным».

Суд решил признать запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информацию по вышеуказанной ссылке.

За 2022 год судами Санкт-Петербурга была признана запрещенной к распространению информация о продаже вышеуказанных технических средств более, чем по 100 ссылкам, сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, в марте прошлого года американская онлайн-площадка eBay приостановила продажу товаров в РФ и заблокировала все транзакции в сторону российских продавцов. У них теперь установлен статус «В отпуске».



eBay пояснила, что пошла на такие меры из-за прекращения работы в России зарубежных платежных систем (VISA и Mactercard) и международных служб доставки (DHL, FedEx и UPS).