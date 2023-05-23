В ЕС обсуждают запрет сквозного шифрования личных сообщений граждан

Правительственный документ, в котором приводятся взгляды двадцати стран-участниц Евросоюза на запрет сквозного шифрования, в результате утечки оказался в публичном доступе. Запрет предполагает, что интернет-платформы будут обязаны сканировать личные сообщения пользователей для поиска незаконных материалов. Цель — остановить распространение материалов, содержащих насилие над детьми.

В документе приводятся мнения представителей Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Венгрии, Ирландии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Испании.

Наиболее жёсткую позицию занимает Испания: она выступает за запрет поставщикам услуг в ЕС использовать сквозное шифрование. Представители Кипра и Венгрии солидарны с коллегами из Испании. Ещё 12 стран также поддержали идею.

Германия выступила резко против инициативы, потребовав указать в законе недопустимость использования технологий, которые обходят шифрование. Представители Финляндии и Эстонии тоже попросили предоставить больше информации о технологиях, которые планируется использовать. Италия назвала предложение несоразмерным: в стране сомневаются, что запрет на Е2ЕЕ-шифрование поможет в борьбе с распространением детской порнографии, а угрозу конфиденциальности оценили как высокую.

Директор представительства Amnesty International Иверна МакГоуэн также раскритиковала предложение:

«Взлом шифрования был бы не только непропорциональным, но и неэффективным для достижения цели по защите детей».

Представители стран должны согласовать текст законопроекта, прежде чем переговоры смогут продвинуться вперёд.