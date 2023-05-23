НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Мы считаем закон об иноагентах дискриминационным и неправовым, противоречащим Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в судах
Нужна юр.помощь?
Новости
23 May 2023

В ЕС обсуждают запрет сквозного шифрования личных сообщений граждан

Большинство стран одобряют идею и считают сканирование переписок необходимым шагом в борьбе с распространением противозаконного контента.

Правительственный документ, в котором приводятся взгляды двадцати стран-участниц Евросоюза на запрет сквозного шифрования, в результате утечки оказался в публичном доступе. Запрет предполагает, что интернет-платформы будут обязаны сканировать личные сообщения пользователей для поиска незаконных материалов. Цель — остановить распространение материалов, содержащих насилие над детьми. 

В документе приводятся мнения представителей Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Венгрии, Ирландии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Испании. 

Наиболее жёсткую позицию занимает Испания: она выступает за запрет поставщикам услуг в ЕС использовать сквозное шифрование. Представители Кипра и Венгрии солидарны с коллегами из Испании. Ещё 12 стран также поддержали идею.

Германия выступила резко против инициативы, потребовав указать в законе недопустимость использования технологий, которые обходят шифрование. Представители Финляндии и Эстонии тоже попросили предоставить больше информации о технологиях, которые планируется использовать. Италия назвала предложение несоразмерным: в стране сомневаются, что запрет на Е2ЕЕ-шифрование поможет в борьбе с распространением детской порнографии, а угрозу конфиденциальности оценили как высокую.

Директор представительства Amnesty International Иверна МакГоуэн также раскритиковала предложение:

«Взлом шифрования был бы не только непропорциональным, но и неэффективным для достижения цели по защите детей».

Представители стран должны согласовать текст законопроекта, прежде чем переговоры смогут продвинуться вперёд.

приватность дети ЕС шифрование Amnesty International

Похожие статьи

Meta получила рекордный в Европе штраф в €1,2 млрд
Интернет стал одной из главных угроз в «Стратегии комплексной безопасности детей»
Европейский совет одобрил правила по отслеживанию операций с криптоактивами
Правительство утвердило «Концепцию информационной безопасности для детей»
Западные силовые структуры ради «защиты детей» призвали Meta не усиливать шифрование
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности