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6 December 2023

Госдума запретила школьникам пользоваться смартфонами во время уроков

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Такой закон был принят сразу во втором и третьем чтениях.
Фото: Shutterstock

Госдума на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «Об образовании». Речь идёт о запрете использования смартфонов школьниками и о введении обязательных уроков труда в начальной и средней школе.

Согласно ему, пользоваться телефонами запрещено «во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». Исключение сделано только для экстренных ситуаций, включая случаи «возникновения угрозы жизни или здоровью» учеников и педагогов.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, кроме нормы об обязательном уроке труда.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запретить телефоны в школах законодателей просили «родители и учителя». «Принятое решение повысит качество образования наших детей», — утверждает он.

Сам законопроект №470837-8 был внесён в Госдуму в конце октября текущего года. Его авторами выступили депутаты от всех фракций.

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