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3 May 2023

Пусть ваш сюрстрёмминг в нашу гавань не плывёт!

Ранее в реестр заблокированных сайтов из продуктов попадали в основном сыры, хамон и фрукты, но суд в Саратовской области выловил из Сети и запретил шведскую квашеную сельдь.

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили три весьма любопытных ссылки, где предлагается купить шведский рыбный деликатес — сюрстрёмминг:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5845141

reestr.rublacklist.net/ru/record/5844715

reestr.rublacklist.net/ru/record/5844927

Это консервированная квашеная сельдь с весьма резким и тошнотворным для многих людей запахом, но высоко ценимая в Швеции, а также гурманами в других странах. На сайте, где располагаются вышеупомянутые ссылки, предлагается купить сюрстрёмминг по достаточно высокой цене, но не очень понятно, как бы это могли осуществить россияне, которым мировые банковские системы, такие как Visa и MasterCard не дают осуществлять безналичные расчёты.

Тем не менее, это не остановило Ртищевского транспортного прокурора Саратовской области, который подал иск в городской суд с требованием соблюсти антисанкционное законодательство и заблокировать на территории России вышеуказанные ссылки. Суд исковые требования прокуроров удовлетворил.

Признаться, нам ранее не встречались ссылки с предложением приобрести столь специфичный продукт в реестре запрещённых сайтов. Как правило, массово блокируются ссылки и сайты, продающие более популярные зарубежные сыры, хамон и другие мясные продукты, часто туда также попадают фрукты из стран ЕС, реже — мороженые мясо и рыба. Что ж, теперь уже вряд ли будет удивительным, если под запрет попадут ссылки, например, с Casu marzu или Escamoles.

149-ФЗ 139-ФЗ регионы санкционные товары прокуратура сюрстрёмминг

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