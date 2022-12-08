Питерский суд остановил деморализацию граждан и армии

Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел административные иски заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов СПб.

В ходе мониторинга Сети были выявлены Telegram-каналы, содержащие запрещенную информацию, а именно:

«...материалы, направленные на деморализацию граждан и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, призывы военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации к дезертирству, а также оскорбление представителей власти Российской Федерации (Президента Российской Федерации и военнослужащих)».

«Информация используется в целях создания угрозы причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры», – отмечается в исках.

Помимо этого, указанные Интернет-ресурсы преследуют цель сбора сведений, персональных данных военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, а также распространения указанной информации. Требования заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона удовлетворены.

«Суд запретил 10 ссылок, информация по которым морально разлагает граждан РФ и способствует утрате нравственных критериев», – отмечается в тексте Объединённой пресс-службы судов Спб.