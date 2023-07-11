В России ужесточат требования к букмекерам и тотализаторам

В России запретят визуализировать игровые автоматы и онлайн-казино на сайтах букмекеров. Закон подписан Владимиром Путиным и вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Документ уточняет понятие «игровой автомат»:

«Игровой автомат — игровое оборудование, используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом, без участия организатора азартных игр или его работников, устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, или программой для ЭВМ, установленной на устройстве, находящемся внутри или вне корпуса такого оборудования».

Согласно тексту закона, более не допускается использование тотализаторами и букмекерами оборудования, визуализации и символики, имитирующих работу казино, игровых автоматов и слотов.

Закон также запрещает букмекерским конторам проводить азартные игры, исход которых зависит от третьих лиц — то есть игр, функционирующих с использованием оборудования и программ, предназначенных для переработки данных в числовые значения и комбинации, визуальные образы и символы.

Под запрет попадает и проведение азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом при помощи программ и оборудования, доступ к которым осуществляется через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе через интеренет и сотовую связь.