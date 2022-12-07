Суд зарегистрировал иск о запрете к распространению песни Оксимирона «Ойда»

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Октябрьский районный суд города зарегистрировал административное заявление прокурора Адмиралтейского района Спб о признании песни «Ойда» рэпера Oxxxymiron запрещённой к распространению.

В качестве ответчиков в деле проходят сам Мирон Фёдоров (настоящее имя исполнителя), «ВКонтакте», «Яндекс» и стриминговый аудиосервис «Звук». Дело №М-5450/2022 уже появилось в базе суда.

Административным истцом был проведен мониторинг сети «Интернет» с целью выявления информационных ресурсов, на которых размещено музыкальное произведение «ОЙДА» исполнителя Oxxxymiron. Соответствующие ресурсы были истцом установлены.



Экспертом ФГБОУВО СПб ГУ было проведено исследование текста вышеуказанного творения. Из заключения следует, что:

«...автор «ОЙДА» приводит обоснование, показывающее важность и необходимость пересборки дома» (страны), в результате чего часть территории РФ будет отделена, что позитивно оценивается автором. В материалах выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ. В материале демонстрируется публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга».

«Распространение такой информации влечет негативные социальные, экономические и иные последствия», – пишет суду истец.



Прокурор просит признать информацию, распространяемую по 10 конкретным ссылкам, запрещенной к распространению на территории РФ. Обязать ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс», ООО «Звук» ограничить доступ пользователей к произведению исполнителя Oxxxymiron «ОЙДА».

О том, что против Оксимирона возбуждено административное дело, стало известно на днях. Прокуратура провела проверку данного трека после доноса «Лиги безопасного интернета». В треке «Ойда» организация услышала «призывы к нарушению целостности территории РФ».



За 2 месяца клип на YouTube посмотрели 11 млн человек.