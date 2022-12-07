Нужна юр.помощь?
282
Новости
7 December 2022

Суд зарегистрировал иск о запрете к распространению песни Оксимирона «Ойда»

По мнению питерских прокуроров, в композиции «позитивно оценивается отделение части территории РФ», а также выявлены призывы к «неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности» страны.
Фото: YouTube-канал Oxxxymiron / кадр из видеоклипа «Ойда»

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Октябрьский районный суд города зарегистрировал административное заявление прокурора Адмиралтейского района Спб о признании песни «Ойда» рэпера Oxxxymiron запрещённой к распространению.

В качестве ответчиков в деле проходят сам Мирон Фёдоров (настоящее имя исполнителя), «ВКонтакте», «Яндекс» и стриминговый аудиосервис «Звук». Дело №М-5450/2022 уже появилось в базе суда.

Административным истцом был проведен мониторинг сети «Интернет» с целью выявления информационных ресурсов, на которых размещено музыкальное произведение «ОЙДА» исполнителя Oxxxymiron. Соответствующие ресурсы были истцом установлены.

Экспертом ФГБОУВО СПб ГУ было проведено исследование текста вышеуказанного творения. Из заключения следует, что:

«...автор «ОЙДА» приводит обоснование, показывающее важность и необходимость пересборки дома» (страны), в результате чего часть территории РФ будет отделена, что позитивно оценивается автором. В материалах выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ. В материале демонстрируется публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга».

«Распространение такой информации влечет негативные социальные, экономические и иные последствия», – пишет суду истец.

Прокурор просит признать информацию, распространяемую по 10 конкретным ссылкам, запрещенной к распространению на территории РФ. Обязать ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс», ООО «Звук» ограничить доступ пользователей к произведению исполнителя Oxxxymiron «ОЙДА».

 

О том, что против Оксимирона возбуждено административное дело, стало известно на днях. Прокуратура провела проверку данного трека после доноса «Лиги безопасного интернета». В треке «Ойда» организация услышала «призывы к нарушению целостности территории РФ».

За 2 месяца клип на YouTube посмотрели 11 млн человек.

87-ФЗ ВКонтакте Санкт-Петербург КоАП иск 114-ФЗ музыка экстремистские материалы Яндекс сепаратизм рэп суд стриминговые сервисы Oxxxymiron

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Песня Оксимирона «Последний звонок» признана экстремистской
Минюст внёс песню «Порнофильмов» в список экстремистских
Многострадальную песню Оксимирона хотят признать экстремистской
«Мыслепреступный» январь’2021 бьёт рекорды
Музыкальная цензура. Большой обзор
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности