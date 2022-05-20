Путин: С 2025 года зарубежные средства защиты информации попадут под запрет

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России затронул тему информационной безопасности, укрепить которую стоит, по его мнению, за счет создания новой государственной системы в этой области. Он привёл в пример опыт зарубежных армий, где, по его данным, давно действуют «кибервойска»:

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации», «координация действий всех структур обеспечения информационной безопасности критически важных объектов должна быть закреплена на стратегическом уровне».

Он отметил, что необходимость кооперации различных ведомств и разработка единой государственной системы для противодействия киберугрозам обусловлена растущей интенсивностью «атак», которые «наносятся из разных государств».

«С началом специальной военной операции на Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми, серьезными и масштабными»,— сообщил российский Президент, подчеркнув, что, по его мнению, «против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве».



Путин также заявил о необходимости максимально быстро внедлить свои техноллгии, а с 2025 года использование зарубежных средств защиты информации будет запрещено.