Операторам запретят оказывать услуги связи без установки ТСПУ

Госдума приняла закон в итоговом чтении, который жёстко регулирует работу телеком-отрасли.

Изначально законопроект №1214072-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“» вносился для «регулирования перехода к реестровой модели присвоения радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения», однако стараниями депутата-единоросса Антона Горелкина ко второму чтению он оброс множеством достаточно одиозных поправок, суть которых вкратце можно охарактеризовать так: «нет предела суверенизации Рунета!»

На новые поправки одним из первых обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью». В частности:

«Новые внесенные в проект дополнения вводят п.8 Статья 44. „Оказание услуг связи - Оператор связи вправе приступить к оказанию услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» только в случае обеспечения установки в своей сети связи технических средств противодействия угрозам”».

Согласно ещё одной новой поправке, федеральный орган исполнительной власти в области связи «устанавливает требования к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций».

Новые причины прекращения действия и аннулирования лицензии:

непредставления отчета о деятельности оператора или представление отчета, содержащего заведомо недостоверные или неполные сведения об оказанных оператором связи услугах связи;

неоказание услуг связи более чем 6 месяцев, в том числе их неоказания с предусмотренного лицензией дня начала оказания таких услуг;

несоблюдение схемы пропуска трафика, предусмотренной абзацем третьим пункта 1 статьи 29 закона.

Точки обмена трафиком обяжут ставить ТСПУ.

Также владелец лицензий, «в случае изменения в соответствии с нормативным правовым актом Правительства перечня наименований услуг связи, обязан подать заявление о внесении изменений в реестр лицензий в области связи в течение одного года со дня вступления в силу такого нормативного правового акта».



Действие лицензий прекращается в случае, если владелец лицензии не подал указанное заявление в течение установленного срока.

Недавно «Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования» (ЦМУ ССОП), принадлежащий Роскомнадзору, сообщил, что до конца года все интернет-провайдеры России будут обязаны пропускать весь трафик через ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).



Федеральная служба заявила, что будет проверять выполнения операторами требования РКН. Если трафик пускают в обход ТСПУ, то на провайдеров могут быть наложены штрафы от 1 млн рублей до 5 млн рублей. При этом руководство компании связи может быть оштрафовано на 1.5 млн.





О новых поправках с представителями отрасли и чиновниками поговорило издание ComNews.



«Оборудование ТСПУ обеспечивает противодействие угрозам безопасности функционирования сети "Интернет" и сети связи общего пользования. На операторов связи, владельцев точек обмена трафиком возложена обязанность по установке ТСПУ», – сказали изданию в Роскомнадзоре.



Пресс-служба магистрального оператора связи ООО «ГлобалНет» (GlobalNet) сообщила корреспонденту ComNews, что на скорость и качество трафика ТСПУ в целом не повлияют, однако процесс работы с клиентами замедлится:

«На крупных узлах пиринговой сети DATAIX уже более полугода стоят ТСПУ, мы не наблюдаем заметных изменений. Тем не менее необходимость регулярного взаимодействия с ГРЧЦ при включении нового участника в точку обмена трафиком замедляет процесс работы с клиентом. Создаются условия, при которых клиентская база становится менее подвижной».

Представитель пресс-службы GlobalNet объяснил, что для организации теста связанности для нового оператора связи нужно согласовать его включение через ТСПУ, при этом из закона следует, что для выделения емкости ТСПУ под клиента необходимо обратиться в ГРЧЦ за 90 дней до предполагаемой даты включения. «Соответственно, придется ждать целый квартал только для того, чтобы показать новому клиенту «товар лицом», или просить выделить заранее резервные порты на ТСПУ», – добавил он.



На вопрос корреспондента ComNews, кто будет платить за установку ТСПУ, пресс-служба GlobalNet объяснила, что оборудование предоставляется государством, но точка обмена трафиком, как и любой оператор связи, должна обеспечить место установки, питание, каналы управления, охрану, а также подвод всех каналов (кроссировок) между клиентом и IX.

«Наши предварительные расчеты говорят о значительном увеличении ежемесячных расходов на обеспечение выполнения требований по установке ТСПУ», – заявил представитель GlobalNet.

Генеральный директор оператора связи ООО «Комфортел» Дмитрий Петров считает, что наоборот, когда ТСПУ будут блокировать ресурс или сегменты глобальной сети, это повлияет на стабильность работы сети. По его мнению, это отрицательно скажется также на скорости и качестве обмена трафиком.



Как объяснил Дмитрий Петров, технические средства как комплекс разного сетевого оборудования устанавливается за счет государства силами ГРЧЦ и их подрядчиков. По его словам, все сопутствующие этому затраты, такие как: соединительные линии, место в серверном шкафу, электропитание, резервный линк интернет и т.д. остаются затратами оператора связи или точки обмена трафиком в данном случае.

«За работоспособность самого комплекса ТСПУ несет ответственность ГРЧЦ или их подрядчик, но могут возникнуть ситуации, при которых ответственность попытаются возложить на оператора связи. Административная и даже уголовная ответственность за это для операторов связи законодательством уже предусмотрена», – добавил гендиректор «Комфортела».

Должностные лица операторов связи и индивидуальные предприниматели, ранее привлеченные по ч. 2 ст. 13.42.1 КоАП РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности за систематические нарушения требований к пропуску трафика через ТСПУ на срок до трех лет лишения свободы. Такое же наказание грозит и за повторные нарушения порядка установки, эксплуатации, модернизации ТСПУ, а также за несоблюдение технических условий их установки или требований непосредственно к сетям связи при использовании оборудования ТСПУ.



Николай Метлюк, генеральный директор ООО «Питер Ай Икс» (PITER-IX), объясняет, что точка обмена трафиком — это распределенная структура, растянутая географически, и как такового центрального маршрутизатора, куда можно установить ТСПУ, — нет. По его мнению, установка ТСПУ на точках обмена (Internet Exchange, IX) избыточна, поскольку эти средства противодействия угрозам стоят у конечных операторов и на трансграничных каналах.



«Точки обмена решают задачи по обеспечению стабильности интернета в стране: чем больше операторов участвует в точке обмена, тем меньше вероятность внешнего отключения или воздействия на связанность. Я бы обязал всех операторов включиться в точки обмена, чтобы не зависеть от апстримов», – заявил Николай Метлюк.

Перед голосованием выступил член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Вячеслав Петров, который попросил поддержать законопроект в третьем чтении.

Закон был принят единогласно: