Нужна юр.помощь?
Аналитика
2 July 2021

Подписан закон о бесплатном доступе к значимым сайтам и запрете звонков с подменных номеров

В список сайтов войдут «Госуслуги», сайты госорганов и местных властей, а запрет на звонки и SMS коснётся номеров, похожих на российские, но не входящих в абонентскую базу операторов.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №319-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“», который по сути состоит из нескольких частей:

 

1. Бесплатный доступ к российским «социально значимым» сайтам.

Согласно документу, услуги абонентам по предоставлению доступа к «сайтам, включённым в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы».

В список войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты будет определять специальная правительственная комиссия.

Кроме того, согласно закону, собственниками или владельцами трансграничных линий связи могут являться только российские юридические лица.

 

В перечень социально значимых в рамках эксперимента по предоставлению бесплатного доступа Минцифры, напомним, вносило:

  • «ВКонтакте»;
  • «Одноклассники»;
  • Сервисы Mail.Ru;
  • Сервисы «Яндекса»;
  • ICQ;
  • «ТамТам»;
  • «ГисМетео»;
  • Сайт «Комсомольской правты»;
  • ТАСС;
  • «РИА Новости»;
  • «Лента.Ру»;
  • РБК;
  • «Вести»;
  • НТВ;
  • ТВ «Россия»;
  • ТВ «Культура»;
  • ОТР;
  • ТВ «Мир»;
  • Сайт Президента РФ;
  • Сайт Правительства РФ;
  • Сайт Госдумы;
  • Сайт Верховного суда;
  • «Госуслуги»...

    и другие сайты.

 

2. Звонки и СМС с поддельных номеров будут блокироваться.

Это касается соединений, осуществляемых из-за рубежа. Операторы связи должны будут прекращать оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего с сети иностранного оператора соединения под российским номером, если вызывающий абонент не является клиентом российского оператора, находящимся за рубежом, а также при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего. Блокироваться таким образом будут, в том числе, SMS-сообщения.

При этом операторы не имеют права менять номер или уникальный код идентификации инициатора соединения — они должны оставаться неизменными.

 

3. Операторы должны будут подключиться к созданной радиочастотной службой Роскомнадзора системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования.

Они будут обязаны обмениваться с системой информацией в порядке, который определит кабинет министров РФ.

Операторы обязываются представлять РКН по его запросам и в определенных им случаях данные о результатах проведенных проверок телефонных номеров, об абонентах и используемом ими «оконечном оборудовании», о «фактах и видах» соединений между абонентами, в том числе передаче и получении ими голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, видео и звуков, об объеме переданной и полученной информации, датах и времени ее передачи и получения.



Данные положения закона вступают в силу с 1 декабря 2021 года за исключением ряда норм. Так, обязательство операторов связи передавать в Роскомнадзор информацию об абонентах, их оборудовании и передаче между ними информации вступит в силу с 1 октября 2021 года. Также только с 1 мая 2022 года операторы должны будут при установке соединения передавать друг другу номера и уникальные коды абонентов в неизменном виде. Создание радиочастотной службой РКН системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи запланировано на 1 января 2023 года.

операторы связи Владимир Путин точки обмена трафиком сетевая нейтральность Правительство 126-ФЗ Госуслуги ГРЧЦ 319-ФЗ подменные номера

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Бесплатный «социально значимый» интернет появится к началу марта
Минцифры: «Доступный интернет» в первую очередь коснётся мобильного трафика
Эксперты: список «значимых ресурсов» заполняли в случайном порядке
Спутниковый интернет под контролем спецслужб
РСПП: Операторы заплатят НДС за услугу «бесплатного интернета»
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности