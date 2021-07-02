Подписан закон о бесплатном доступе к значимым сайтам и запрете звонков с подменных номеров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №319-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“», который по сути состоит из нескольких частей:

1. Бесплатный доступ к российским «социально значимым» сайтам.

Согласно документу, услуги абонентам по предоставлению доступа к «сайтам, включённым в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы».



В список войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты будет определять специальная правительственная комиссия.



Кроме того, согласно закону, собственниками или владельцами трансграничных линий связи могут являться только российские юридические лица.

Доступ к российским «социально значимым» сайтам будет бесплатным — такой закон подписал Владимир Путин.



Это коснётся сайтов госуслуг, госорганов, органов местного самоуправления и внебюджетных фондов. Остальные сайты выберет специальная комиссияhttps://t.co/FBuGiunJEy — Стартапы и бизнес (@vcru) July 2, 2021

В перечень социально значимых в рамках эксперимента по предоставлению бесплатного доступа Минцифры, напомним, вносило:

«ВКонтакте»;

«Одноклассники»;

Сервисы Mail.Ru;

Сервисы «Яндекса»;

ICQ;

«ТамТам»;

«ГисМетео»;

Сайт «Комсомольской правты»;

ТАСС;

«РИА Новости»;

«Лента.Ру»;

РБК;

«Вести»;

НТВ;

ТВ «Россия»;

ТВ «Культура»;

ОТР;

ТВ «Мир»;

Сайт Президента РФ;

Сайт Правительства РФ;

Сайт Госдумы;

Сайт Верховного суда;

«Госуслуги»...



и другие сайты.

2. Звонки и СМС с поддельных номеров будут блокироваться.

Это касается соединений, осуществляемых из-за рубежа. Операторы связи должны будут прекращать оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего с сети иностранного оператора соединения под российским номером, если вызывающий абонент не является клиентом российского оператора, находящимся за рубежом, а также при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего. Блокироваться таким образом будут, в том числе, SMS-сообщения.



При этом операторы не имеют права менять номер или уникальный код идентификации инициатора соединения — они должны оставаться неизменными.

Президент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеров



https://t.co/MoM5fBEYWc — Интерфакс (@interfax_news) July 2, 2021

3. Операторы должны будут подключиться к созданной радиочастотной службой Роскомнадзора системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования.

Они будут обязаны обмениваться с системой информацией в порядке, который определит кабинет министров РФ.



Операторы обязываются представлять РКН по его запросам и в определенных им случаях данные о результатах проведенных проверок телефонных номеров, об абонентах и используемом ими «оконечном оборудовании», о «фактах и видах» соединений между абонентами, в том числе передаче и получении ими голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, видео и звуков, об объеме переданной и полученной информации, датах и времени ее передачи и получения.





Данные положения закона вступают в силу с 1 декабря 2021 года за исключением ряда норм. Так, обязательство операторов связи передавать в Роскомнадзор информацию об абонентах, их оборудовании и передаче между ними информации вступит в силу с 1 октября 2021 года. Также только с 1 мая 2022 года операторы должны будут при установке соединения передавать друг другу номера и уникальные коды абонентов в неизменном виде. Создание радиочастотной службой РКН системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи запланировано на 1 января 2023 года.