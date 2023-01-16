Иран и Россия могут запустить привязанный к золоту стейблкоин

ЦБ Ирана обсуждает с РФ возможность создания совместного токена Персидского региона для внешнеторговых расчетов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова.

Токен хотят привязать к золоту, поэтому работать он будет как стейблкойн — криптовалюта, обеспеченная выпускаемыми государством деньгами или драгметаллом. Страны смогут использовать его как платёжное средство во внешнеторговых расчётах вместо доллара, рубля и иранского риала (расчёты в долларах запрещены из-за санкций).

Факт переговоров подтвердил член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев, добавив:

«Возможность использования цифровой валюты в товарообороте между Россией и Ираном имеет преимущество над SWIFT».

Для обсуждения вопросов на государственном уровне российским властям предстоит разработать регулирование криптовалют, уточнил он.

По словам Бражникова, в 2023 году особая экономическая зона в Астрахани начнет принимать грузоперевозки из Ирана. На базе этого могут запустить стейблкоин.

Управляющий партнер адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская назвала решение «вполне рабочим инструментом, который в том числе может решить проблемы, связанные с ограничениями SWIFT-переводов». Она также отметила необходимость рассмотрения вопросов хранения золота и выбора банков-посредников для выхода в фиат.

Российский ЦБ выступал против использования криптовалюты в расчётах внутри страны, однако допускал, что они могут стать инструментом для внешнеторговых сделок. Последнюю идею поддерживал и Минфин. В декабре 2022 года ЦБ объявил, что запустит пилот с «заинтересованными участниками рынка».