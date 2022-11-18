В Госдуму внесён законопроект о майнинге с запретом на публичное обращение криптовалют

Группа депутатов, куда входят Анатолий Аксаков, Антон Горелкин и Андрей Луговой, внесла в Госдуму законопроект №237585-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“», который направлен на легализацию майнинга в России.

«Он был разработан с учетом позиций Министерства финансов и Центробанка и позволит, наконец, майнерам криптовалют полностью легализовать свою деятельность. Государство получает налоговые поступления, участники рынка – правовые гарантии. Кроме того, прописывается возможность для сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима, что может стать толчком к развитию российской криптовалютной инфраструктуры», – написал депутат Горелкин в своём Telegram.

Законопроект подразумевает, что майнингом цифровой валюты является деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью создание цифровой валюты и получения вознаграждения в цифровой валюте.



Под майнинг-пулом понимается объединение мощностей нескольких вычислительных устройств, принадлежащих разным владельцм (участникам майнинг-пула) и применяемых для целей майнинга, в результате которого осуществляется распределение полученной цифровой валюты между владельцами указанных вычислительных устройств.



Под созданием цифровой валюты в России понимаются действия с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и пользовательского оборудования, размещенного на территории России, направленные на возникновение цифровой валюты.

Депутаты предлагают с января 2023 года разрешить продавать добытую криптовалюту через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании либо через специальную площадку, которая будет создана в России. В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять налоговую, пояснил глава комитета по финансовому рынку и соавтор законопроекта Анатолий Аксаков.

Как отмечает Telegram-канал «ОрдерКом», требования к деятельности майнеров, установит Правительство по согласованию с ЦБ, а «контролировать их соблюдение будет, скорее всего, ФНС». Цифровая же валюта, полученная в результате майнинга, «подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры», за исключением сделок экспериментального правового режима. Будет и другой законопроект, вносящий изменения в законодательство в части разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций на финансовом рынке.

Несмотря на легализацию майнинга, в законопроект включили запрет на рекламу (или предложение в той или иной форме) криптовалют. Директор блокчейн-проекта Indefibank сказал Русской службе «Би-би-си», что этот пункт по факту может привести к запрету оборота криптовалют, в том числе обменников и криптобирж.

«Стейкингом в индивидуальном порядке, следует из текста, заниматься будет можно. Но организовать пул стейкинга и предлагать его как услугу — нет. Прямой P2P-обмен криптовалют со знакомыми или в приватных группах разрешен, но публичное предложение обмена должно быть запрещено. Таким образом, под запрет попадают практически все действующие сейчас криптообменники», – также считают профильные издания о криптовалютах.

Точно так же следует рассматривать любые другие услуги, связанные с криптовалютами. В частном порядке можно, как коммерческий продукт или услугу — нельзя.

«Мы рассчитываем, что с принятием законопроекта начнет формироваться правоприменительная практика, которая определит направление дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют. Но уже сейчас понятно, что основными векторами должны стать развитие блокчейн-технологий и защита прав граждан, которые ими пользуются», – пишет депутат Горелкин.

В январе, отмечает «Медиазона», Центробанк предложил полностью запретить финансовые операции с криптовалютой на российском рынке, однако после начала «спецоперации» в Украине и ужесточившихся санкций изменил риторику и вместе с Минцифры стал рассматривать возможность легализации международных расчетов в криптовалютах.