Власти хотят ввести QR-коды на транспорте, массовых мероприятиях, в магазинах и ресторанах

В Госдуму направлены законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства, затем на сайте Госдумы появились два документа:





№ 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения“»





№ 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон „Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации“»

В первом законопроекте говорится, что граждане смогут посещать «места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли», только если покажут QR-кода о прививке, документ о перенесенном коронавирусе или отвод от вакцинации.



Во втором законопроекте идет речь о покупке билетов на поезда и самолеты. Для междугородних и международных путешествий понадобится QR-код, справки о наличии антител или отвод.

Без кодов не будут пускать почти никудаhttps://t.co/7x9O9o4reF — Проспект Мира (@prmiraru) November 13, 2021

Новые законопроекты наделяют Минздрав полномочиями определять срок действия QR-кодов отдельно для привитых и отдельно для переболевших.

До 1 февраля 2022 года будет действовать переходный период, чтобы у всех было время поставить прививку и получить QR-код. До этой даты можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сейчас Россия достигла показателя лишь в приблизительно 50% коллективного иммунитета. К лету ожидают 80%.



При этом, как и раньше, ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.



Меры о QR-кодах из-за коронавируса не коснутся несовершеннолетних.



Главные санврачи регионов получат новые полномочия: когда они представляют информацию о ситуации губернатору и рекомендации по реагированию и тот с ними не согласен, то обязан предоставить мотивированное заключение.



Нормы новых законов будут действовать до 1 июня 2022 года.

Данные меры поддержал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, работавший над российской вакциной «Спутник V»: «Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны, дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19».

Но с ним согласны не все. Например, оппозиционный политик, бизнесмен Михаил Ходорковский видит в законопроектах желание властей навязать россиянам исключительно вакцину «Спутник V»:

«Власти внесут законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах».

Всё-таки решили отомстить всем, кто привился не Спутником, а одобренными ВОЗ вакцинами, и теперь перестанут пускать их в самолёты, поезда, кафе и даже за продуктами. — Ходорковский Михаил (@mich261213) November 12, 2021

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, член КПРФ Алексей Куринный считает, что QR-коды нельзя использовать как ограничительную меру для непривитых:

«QR-коды по большому счету должны работать как мера стимулирования тех, кто привился, а не мера ограничения прав тех, кто не привился. То есть, разрешить им посещать общественные места, наполнение, предположим, тех же ресторанов с нормой больше 50%, посещать некие другие публичные мероприятия».

По его мнению, использовать коды для разрыва цепочек передачи вируса можно только в крайних случаях. «Если говорить о QR-кодах как о способе разрыва цепочек, на мой взгляд, этот метод может применяться только в крайних случаях и на четко ограниченное время. Никак не до июля, никак не на неопределенное время. Только для того, чтобы удержать ситуацию в управляемом режиме», – пояснил Куринный.



Депутат отметил, что использование QR-кодов на транспорте приведет к недовольству и коллапсу. «Если говорить о QR-кодах как обязательном условии для использования общественного транспорта, на мой взгляд, это не очень удачная идея, поскольку может привести к коллапсу и к массовому недовольству в крупных городах», – заключил он.

Повсеместное введение QR-кодов решит проблему с вакцинацией в России, как думаете? На этот вопрос отвечают участники проекта «Сноб»: Андрей Макаревич, Дмитрий Синочкин и другиеhttps://t.co/3kFSDh09Bf — Snob (@snob_project) November 12, 2021

«Я думаю, что вопрос с вакцинацией в России эти меры не решат. Может быть, в крупных городах повсеместное введение QR-кодов возможно, а вот в маленьких городах, где многие граждане пользуются кнопочными телефонами, как это будет работать?» — сказала в интервью «Снобу» юрист Мария Монахова.

Депутат Госдумы Михаил Делягин, известный экстравагантностью своих высказываний, увидел в ведении QR-кодов «попытку госпереворота» в РФ:

«Значит так, дорогие друзья. Кто не понял, вся эта история с QR-кодами направлена не на обеспечение массовой вивисекции. Это организация госпереворота. Она направлена на то, чтобы сделать жизнь всех людей невыносимой. Начиная с силовиков, у которых, если я правильно понимаю, анонимизированные QR-коды — без паспортных данных и прочего. То есть им нельзя будет продать билеты на поезд или самолет, они не смогут даже в ресторан или ТЦ зайти, где охранники бдительные».

«Федеральный закон ломает все региональные инициативы, согласно которым QR-код мог получить официально не переболевший, но с высоким уровнем антител. Такой нормы в проекте правительства нет, — заметил зампредседателя «Демократического выбора», блогер Кирилл Шулика. — И если еще кто не понял, новогодний шопинг в России, поездки на каникулы к родственникам или на отдых уже будут по QR-кодам. Только еще можно будет для этого сдавать ПЦР раз в три дня. Лаборатории утверждают, что на них вырастут цены, причем, значительно из-за резкого повышения спроса. В этом вообще и основная идея внесения законов в Думу. Сейчас власти меньше всего надо срывать людям новогодние каникулы жесткими эпидемиологическими ограничениями. Поэтому цель — заставить большинство привиться до Нового года, буквально в оставшиеся полтора месяца. Самыми горячими будут первые пара-тройка недель. Но только если будет разъяснительная работа всякие Голиковых и Поповых в СМИ. Иначе люди будут тянуть до последнего и Новый год у них таки будет сорван».



К слову, Шулика выступает за вакцинацию, в том числе — «Спутником».

Пользователи же Рунета в целом отнеслись к законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте с ироничным скептицизмом:

Что ж. Правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах. Он будет действовать до 1 июня 2022 г.



Без QR-кода скоро не пустят: в рестораны и кафе, в самолёты и поезда, на массовые мероприятия, в учреждения культуры, в непродовольственные магазины и ТЦ pic.twitter.com/ddhzIIfyhe — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) November 12, 2021

Тем временем в центре выдачи QR-кодов pic.twitter.com/MREMaGKwqL — Nik-Nik Наблюдатель...Юмор иногда присутствует:) (@KrevetkaSea) November 12, 2021

Для пассажиров без QR-кодов РЖД вводит в эксплуатацию специальные посадочные места pic.twitter.com/4zfqg2S6EX — Иоан Козловскай (@Cozlouskas) November 13, 2021

Посещаемость торговых центров в России может сократиться на 50-60% из-за введения QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусу, а их выручка может упасть до 50%.



Такое мнение выразил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко. — starlink 🇩🇪🇳🇴🇫🇮🇰🇷 (@pure_fruit) November 12, 2021

⚡️Мы приняли решение ввести QR-коды по всей стране, посоветовавшись с губернаторами и экспертами — Голикова pic.twitter.com/b0sUNVNg1f — Nik-Nik.//Наблюдатель..Юмор иногда присутствует:) (@KrevetkaNik) November 12, 2021

Наблюдаю, как антиваксеры уже успокаивают друг друга, что закон о QR-кодах а) не примут б) примут, чтобы кто-то со страху привился, но потом сразу отменят — Илья Барабанов (@barabanch) November 12, 2021

Между тем источник в Совете Федерации сообщил журналистам, что если 19 ноября законопроекты о введении QR-кодов будет принят Госдумой в третьем чтении, то сенаторы будут готовы рассмотреть их ближайшем заседании, намеченом на эту дату.

Но глава «Справедливой России» Сергей Миронов в своём Twitter заявил о нежелании его фракции поддерживать данные законопроекты в ГД:

СР не поддержит предложение Правительства о введении QR-кодов на транспорте. Это ущемляет базовые права граждан на свободу передвижения и ставит в неравное положение не только непривитых, но и людей с медотводом, которым каждый раз придётся платить за ПЦР-тест. — Сергей Миронов (@mironov_ru) November 12, 2021

Помощник депутата от КПРФ Валерия Рашкина Влад Жуковский считает, что власти просто используют проблему коронавируса для ужесточения законодательства, запретив любые собрания и митинги, а также введя тотальную слежку:

Под шумок вируса строят концлагерь: обнулили Конституцию и сроки ВВП, запретили митинги и демонстрации, одели намордники, всех пометили QR-метками (как в концлагере), всюду камеры и тотальная слежка за передвижением. Вы понимаете, что это не про здоровье и обратно не откатят? pic.twitter.com/fbw66GiiD6 — Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) November 13, 2021

Глава Минтранса России Виталий Савельев объяснил, как будут проверять QR-коды у авиа- и жд-пассажиров:



— QR-коды потребуются при покупке билетов и посадке на самолет или поезд;



— Проверка сертификатов будет организована при взаимодействии системы бронирования и сервиса «Госуслуги»;



— Проверка QR-кодов, как сказал глава ведомства, не должна создавать неудобства для пассажиров. В настоящее время уже ведется работа по внедрению технологических решений для реализации этой задачи.

В правительственном законопроекте о доступе в общепит, музеи и другие общественные места только по QR-кодам отдельно определена форма таких документов для военных.



Военнослужащие и приравненные к ним лица вместо QR-кодов смогут предъявлять другой документ, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или наличие противопоказаний к прививке. Что и как предъявлять, определит Минобороны или другой федеральный орган, где законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба.



До 1 февраля военные, как и гражданские, смогут вместо QR-кодов предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста. После 1 февраля отрицательные ПЦР-тесты принимать не предполагается.