Роскомнадзор навечно заблокировал «французский YouTube» — портал Dailymotion

Портал Dailymotion.com, обвинённый телеканалом «Пятница!» в пиратстве, был внесён Роскомнадзором в Реестр сайтов, запрещённых на территории Российской Федерации решением Мосгорсуда от 2 декабря 2016 года на постоянной основе. В реестре сейчас значится 2 записи в отношении одного из крупнейших в мире видеохостингов:

dailymotion.com (запись в реестре)

www.dailymotion.com (запись в реестре)

Свой иск телекомпания «Пятница!» подала в начале ноября прошлого года, и, менее чем через месяц суд удовлетворил её иск к Dailymotion.com, наградив презабавной транскрипцией на русском — «Даилымотион»:

Представитель компания Dailymotion, управляющей крупнейшим французским видеохостингом, несколько дней назад сообщал прессе, что не знает о планах блокировки сервиса на территории России. По его словам, компания не получала никаких претензий от правообладателей о нарушении прав на интеллектуальную собственность и планирует связаться с российскими властями, чтобы исправить ситуацию. Но тут интересен тот факт, что иск против видеохостинга уже подавался «Пятницей!» в конце марта прошлого года — жалоба была зарегистрирована на сайте Мосгорсуда по номеру М-0728/2016, само дело получило номер 3-0685/2016. В марте вместе с Dailymotion ответчиками по этому иску, как следует из карточки суда, выступали несколько компаний: Лизбэв Вейчланд ГмбХ, Клауд Фларе,Инк, ООО «Красноярская сеть», Сервериус Холдинг Б.В., Интерацтиве3Д и3д Б.В., ЭДВАНСЭДХОСТЕРС, Вэбзилла Б.В. (Webzilla B.V), Компьюбайт Лимитед (Compubyte Limited), Даилымотион С.А., ООО «Филанко», Хостинг Украина ЛТД, ОНЛАЙН С.А.С (ONLINE S.A.S), НЭТ ЭВОРЛДС ТЕХНОЛОДЖИС ЛП.

Стоит заметить, «Пятница!» — частый участник судебных разбирательств в Мосгорсуде. На сайте суда зарегистрировано 12 исков телекомпании, и все — «О защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»» (ч.3 ст.26 ГПК РФ).

Сервис Dailymotion принадлежит французскому медиахолдингу SA Vivendi (90%) и оператору Orange (10%) и является третьим в мире по посещаемости видеохостингом после YouTube и Vimeo. Ежемесячно сервис набирает 3,5 млрд видеопросмотров. 40% пользователей сервиса — европейцы, приблизительно 30% — жители Азии, 16% — жители США и Канады.

Согласно аналитике Alexa Internet, российские пользователи не входят в число топ-стран, использующих этот сервис:

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Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск телеканала «Пятница» о блокировке Dailymotion на территории России, сообщили в управляющем этим телеканалов холдинге «Газпром-медиа». По данным медиахолдинга, Dailymotion неоднократно нарушал интеллектуальные права телеканала. В частности, на страницах Dailymotion незаконно транслировались шоу, права на которые принадлежат «Пятнице» – «Ревизорро», «Магаззино», «Пацанки» и др. «Газпром-медиа» утверждал, что в адрес видеохостинга направлялись претензии, но ответа от Dailymotion не было.

Как значится в текущем решении Мосгорсуда, это был уже не первый иск «Пятницы» к французскому порталу:

Именно поэтому, Мосгорсуд принял решение заблокировать сайт Dailymotion.com навсегда (согласно второй версии «антипиратского» закона, который даёт такую возможность):

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После судебных разбирательств, которые вела «Пятница!» весь прошлый год, Dailymotion выполнил несколько предписаний Мосгорсуда, но в августе 2016 года портал начал активную трансляцию премьерных выпусков одного из «пятничных» реалити-шоу, и после удовлетворения иска телеканала в начале декабря прошлого года, представители Dailymotion не подали апелляцию.

Ранее в Роскомнадзор предупредили, что к концу недели операторы начнут блокировать ресурс. Сегодня в пресс-служб ведомства подтвердили внесение Dailymotion в реестр: «Сегодня отправили ресурс в выгрузку, он будет заблокирован на постоянной основе».

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